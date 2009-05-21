Kaptan Mehmet Topuz, topu Kayserispor yönetimine attı

Kayserispor kaptanı Mehmet Topuz, transferi konusundaki söylentilere açıklama getirerek, “Kayserispor kulübü ile 31 Mayıs 2010 yılına kadar sözleşmem var. Ben burada doğdum, burada büyüdüm, burada Mehmet Topuz oldum. Boynum kıldan ince. Kulübün ne karar verirse ona göre hareket ederim” dedi



Adı öncelikle Fenerbahçe kulübü ile anılan, birbiri ardına gelen transfer teklifleri ve söylentileri yüzünden cep telefonlarını kapatan ve iki haftadan beri midesindeki rahatsızlık nedeniyle sahalardan uzak kalıp tedavisini sürdüren Mehmet Topuz, “Her kafadan bir ses çıkıyor. Gazetelerde ve televizyonlarda her gün uçurulan transfer balonları can sıkıyor. Üstüne basa basa söylüyorum. Ben bu kulüpte Mehmet Topuz oldum. Takım kaptanı olarak sorumlulukları biliyorum. Şu ana kadar isminin anıldığı Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'la resmi veya gayri resmi bir görüşmem olmadı. Sözleşmem sürürken benim 3 büyükler olarak adlandırılan kulüplerle görüşmem etik de olmaz. Kulübümle mukavelem 31 Mayıs 2010 tarihine kadar sürüyor. Kulübümün menfatleri ön planda gelir. Kulübüm ne derse o olur. Kal derlerse kalırım, git derlerse giderim” diye konuştu.



Öte yandan, Kayserisporlu futbolcular Hacettepe maçı hazırlıklarını Karpuzatan Tesisleri'nde teknik direktör Tolunay Kafkas yönetiminde sürdürdü. Kayserispor'da cumartesi günü oynanacak karşılaşmada Cangele, Toledo ve Eren Güngör sarı kart cezalısı, kaptan Mehmet Topuz ise mide rahatsızlığı nedeniyle forma giyemeyecek

