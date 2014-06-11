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Deutsche Welle

Kaptan Lahm’dan Portekiz uyarısı

Alman milli takım kaptanı Philipp Lahm, ilk grup maçında karşılaşacakları Portekiz’in son derece güçlü bir rakip olduğuna dikkat çekti. Lahm ilk maçta alacakları sonucun önemine vurgu yaptı.

11 Haziran 2014 15:10


Brezilya'da hazırlıklarını sürdüren Alman milli takımında kaptan Philipp Lahm Dünya Kupası’ndaki ilk sınavları olan Portekiz maçında alacakları sonucun aynı zamanda turnuvanın gidişatında belirleyici olacağını söyledi. Lahm Salvador kentindeki önemli karşılaşmaya beş gün kala uyarıda bulunarak “Bizden daha ilk maçta beklenti fazla. Bu maçı kazanamazsak daha fazla baskı altına gireriz” diye konuştu.

‘Rakip çok güçlü'

30 yaşındaki futbolcu, Almanya’nın yine ilk grup maçını Portekiz ile oynadığı ve Mario Gomez’in kafa golüyle 1-0 kazandıkları 2012’deki Avrupa Futbol Şampiyonası’nı hatırlatarak “Portekiz iki yıl önce de çok kuvvetliydi. O zamanki maçta bize şans da biraz yardım etmişti” dedi. Tecrübeli kaptan rakiplerinin çok güçlü, fizik olarak iyi ve tehlikeli bir ekip olduğuna vurgu yaptı. Lahm turnuvadaki ilk maçta muhtemelen orta sahada görev yapacak. Ancak görev dağılımında son sözü teknik direktör Joachim Löw söyleyecek.

Alman milliler hazırlıklarına öğleden sonra Löw nezaretinde devam etti. Sakatlığını tamamen atlattığını dile getiren kaptan Philipp Lahm bazı sorunlar yaşasalar da turnuva konusunda iyimser olduğunu ifade ederek “Takımımız teknik ve taktik anlayışı olarak bir adım daha ileri gitmiştir. Zamanı iyi kullandığımızı düşünüyorum ve kullanmaya da devam edeceğiz” dedi. Almanya G grubundaki ilk maçında Portekiz ile 16 Haziran Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Salvador kentindeki maç TSİ 19:00'da.

Alman milliler Brezilya’daki antrenmanlardan fırsat buldukça farklı aktivitelerde de katılıyor. 23 kişilik ekip son olarak Pangaea adlı yelkenli yatla Atlantik’in derin sularında bir gezinti yaptı. Tekne turundan önce 47 yaşındaki Güney Afrikalı yelkenci Mike Horn Alman millilere motivasyon semineri verdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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