Kaptan köşkündeki esrarengiz kadın

T24

İtalya'nın batısındaki Toskana bölgesi kıyılarında karaya oturan ve yan yatan Costa Concordia kruvaziyer gemisiyle ilgili soruşturmada en son elde edilen bulgulara göre, gemi 4 bin 200 yolcusuyla kayalıklara çarpmadan kısa bir süre önce, kaptan kabininde genç bir Moldovalı kadın bulunuyordu.25 yaşındaki Domnica Cemorta adındaki kadının, kruvaziyer Giglio Adası'nın kayalıklarına tehlikeli biçimde yaklaşırken kaptan kabininde ne yaptığı bilinmiyor. Cemorta’nın kabinde bulunduğu esnada, İtalya’nın en sevilmeyen adamı ilan edilen kaptan Francesco Schettino, kıyıdaki eski bir arkadaşına selam vermek için kıyıya yaklaşmakla meşguldü.