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Dünya

Kaptan köşkündeki esrarengiz kadın

İtalya’da gerçekleşen ve en az 11 kişinin ölümüne neden olan gemisi kazasının devam eden...

19 Ocak 2012 02:00

T24 - İtalya’da gerçekleşen ve en az 11 kişinin ölümüne neden olan gemisi kazasının devam eden soruşturmasında, esrarengiz bir isim ortaya çıktı. 

Kaptan köşkündeki esrarengiz kadınİtalya'nın batısındaki Toskana bölgesi  kıyılarında karaya oturan ve yan yatan Costa Concordia kruvaziyer gemisiyle ilgili soruşturmada en son elde edilen bulgulara göre, gemi 4 bin 200 yolcusuyla kayalıklara çarpmadan kısa bir süre önce, kaptan kabininde genç bir Moldovalı kadın bulunuyordu.

25 yaşındaki Domnica Cemorta adındaki kadının, kruvaziyer Giglio Adası'nın kayalıklarına tehlikeli biçimde yaklaşırken kaptan kabininde ne yaptığı bilinmiyor. Cemorta’nın kabinde bulunduğu esnada, İtalya’nın en sevilmeyen adamı ilan edilen kaptan Francesco Schettino, kıyıdaki eski bir arkadaşına selam vermek için kıyıya yaklaşmakla meşguldü.


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