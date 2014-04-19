Kaptan kendini savundu



Güney Kore'nin güneybatı açıklarında meydana gelen gemi kazası sonrası geminin kaptan Lee Joon Seok, gazetecilere tahliyenin, kurtarma araçları gelmeden yolcuların dondurucu suya girmesini engellemek için geciktiğini söyledi.

Lee, "O sırada henüz bir kurtarma gemisi gelmemişti. Etrafta ayrıca kurtarma için hiç bir balıkçı teknesi ya da başka gemi de yoktu. Dalgalar çok kuvvetliydi ve o sırada bölgede su da çok soğuktu“ dedi.

Lee, düşüncesizce tahliye edilmesi durumunda yolcuların akıntıya kapılıp tehlikeye maruz kalacağını düşündüğünü söyledi.

Yolcu gemisindeki 476 yolcuya 40 dakika kadar gemide kalması talimatı verildiği bildirilmişti. Kurban yakınları, aksi olsaydı gemidekilerin kurtarma noktalarına ulaşacak vakti olacağını savunuyor.

Şu ana dek 30 ceset bulundu. Ancak 270'ten fazla kişinin kayıp olduğu belirtiliyor. Bu nedenle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Kaptan tutuklandı

Gözler, görevi ihmal ve denizcilik yasasını ihlal de dâhil beş ayrı suçlamayla tutuklanan Lee'de. Öte yandan iki gemi görevlisi hakkında daha tutuklama kararı alındı.

Lee'nin bir kaç çalışanla birlikte gemiyi ilk terk edenler arasında olduğu belirtiliyor.

Kazanın nedenine ilişkin yapılan inceleme sonrası düzenlenen basın toplantısında, kaza anında Lee'nin dümen başında olmadığı bildirildi. Kaptanın kontrolü üçüncü kaptana devrettiği kaydedildi.

Ancak yerel gemi ulaşımı yetkilileri, Kore'den Jeju Adası'na düzenlenen 13,5 saatlik yolculuklarda bunun standart prosedür olduğunu bildirdi.

Lee, kaza nedeniyle kamuoyu önünde özür diledi ancak kazaya neyin yol açtığı konusunda herhangi bir ayrıntı vermedi.