Kaptan, İngiltere'yi son dakikada kurtardı

Dünya Kupası'nda heyecan G Grubu'nda Tunus-İngiltere maçı ile devam etti. Turnuvanın güçlü ekiplerinden İngiltere oldukça zorlandığı maçta Tunus'u 90+1'de Harry Kane'in golüyle 2-1 mağlup etti ve turnuvaya galibiyetle başladı.

Turnuvada, Arjantin, Almanya ve Brezilya’nın ardından İngiltere de organizasyona kötü bir başlangıç yapmak üzereyken kaptan Harry Kane 90+1’de sahneye çıktı ve takımına galibiyeti getirdi. Kane 11 ve 90+1’de İngiltere’nin gollerini kaydederken 35’te Ferjani Sassi penaltıdan Tunus’un tek golüne imza attı. Kyle Walker penaltıya sebebiyet verirken Sassi’nin beyaz noktadan kaydettiği gol, İngiltere’nin tarihinde Dünya Kupası grup aşamasında kalesinde gördüğü ilk penaltı golü oldu.

İngiltere gruptaki ikinci maçında 24 Haziran’da saat 15.00’te Panama ile bir araya gelecek. Tunus ise 23 Haziran’da saat 15.00’te Belçika ile karşılaşacak. Grupta günün ilk maçında Belçika, Panama’yı 3-0’lık skorla mağlup etmişti.