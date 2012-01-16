-Kaptan ''Herşey yolunda'' demiş! ROMA (A.A) - 16.01.2012 - İtalya gazeteleri, Toscana açığında kaza yapan ''Costa Concordia'' adlı kruvaziyer gemisinde yaşanan ilginç ayrıntıları aktarmaya devam ediyor. Kazayı, bir yolcunun karadaki annesinin yetkililere duyurduğu bildirilirken, gemi kaptanının filikada olduğu sırada gemide 200 kişinin olduğunu öğrenen sahil güvenlik görevlilerinin gösterdiği tepki de telsiz konuşmalarının deşifre edilmesiyle ortaya çıktı. Giglio adası açıklarında kayalıklara çarparak yan yatan gemiden 6 kişinin cesedi çıkarılmıştı. Kayıp 16 kişinin aranmasına da devam ediliyor. "La Repubblica" gazetesinde yer alan habere göre, "Costa Concordia"nın geçen cuma akşamı Giglio adası açıklarında kayalıklara çarpmasının ardından olayı, güvenlik birimlerine ilk haber veren, gemideki bir yolcunun Toskana'nın iç kısımlarındaki Prato kentinde oturan annesi oldu. Kayalıklara çarptıktan sonra 10 dakika içinde makine dairesinden su almaya başlayan gemide seyahat eden kızı aracılığıyla haber aldığını belirten bir anne, durumu Prato Jandarma karakoluna aktardı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ''Otomatik Tanıma Sistemi (AIS)'' sayesinde sorunlu geminin ''Concordia'' olduğunu tespit etti ve gemiyle irtibata geçti. -Herşey yolunda, küçük bir elektrik kesintisi- "Sorun mu var" sorusuna, ilk aşamada, kaptan Francesco Schettino'nun "Her şey yolunda. Küçük bir elektrik kesintisi yaşadık. Yeniden harekete geçiyoruz" yanıtını verdiği basına yansıdı. Kaptan Schettino'nun söylediği bu sözler sırasında, geminin makine dairesinin su almaya başladığı ve elektrik kesintisinin bu nedenle yaşandığı belirtiliyor. Saat 22.30 sularında gemi kaptanının, Livorno Sahil Güvenlik Komutanlığı ile tekrar iletişime geçtiği ve sol taraflarında bir açık olduğunu ve burada içeriye su sızıntısı olduğunu ancak, merak edilecek bir şeyin olmadığını söylediği kaydedildi. Kaptanın bu andan sonra geminin su almasını önlemek için birtakım manevralar yaptığı ancak ''Concordia''nın kısa bir süre zarfında 20 derece yan yattığı ve hükmedilemez duruma geldiği anlatılıyor. Livorno Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Kaptan Schettino'nun verdiği bilgilerden tatmin olmadığı da aktarılan bilgiler arasında yer aldı. Geminin durumu dakikalar geçtikçe kötüye giderken, sahil güvenlik birimlerinin yönlendirmesiyle bölgede devriye görevinde olan bir mali polis helikopterinin saat 22.45 civarında, bölgeye gelerek, gemi yöntemiyle irtibata geçtiği ve Schettino'nun acil durum çağrısında bulunmayı kabul ettiği belirtildi. -Kaptana gemiye geri dön çağrısı- Saat 23.00'ten biraz önce kaptan Francesco Schettino'nun Livorno ile yeni bir bağlantı kurarak, "Gemiyi tahliye işlemi sürüyor. Tahminen 200 ile 300 kişi güvertede" derken, sahil güvenlik komutanlığı bu ifadelere şaşırarak, "200 ile 300 kişi mi? Ama bu nasıl olur? Yarım saatten az bir sürede 4 bin kişi taşıyan Concordia nasıl tahliye edilir? Bu sayı makul değil" şeklinde kaptanın verdiği gemideki yolcu sayısını inandırıcı bulmadığını ifade ediyor. Kıyı yönetimi ile gemi kaptanı arasında geçen bu konuşmalar esnasında olay yerine varan güvenlik ekiplerinden gelen ilk raporlarda geminin 60 derece yattığı ve sadece geminin sağ tarafından filikalara tahliye işleminin yapılabildiği bilgileri merkeze varıyor. ''Concordia''da işlerin yolunda gitmediğini anlayan Livorno'daki Sahil Güvenlik Komutanlığı operatörü Gregori De Falco ile kaptan Schettino arasında geçen diyalog şöyle: Operatör De Falco: "Size bir kez daha soruyorum. Bana gemide kaç kişi olduğunu söyler misiniz?" Kaptan Schettino: "200 kişi" (Israrlı bir cevap veriyor) De Falco: "Kaptan bana bir iyilik yapıp, kaç kişi olduğunu sayar mısınız?" Schettino: "Sayamam" De Falco: "Nasıl sayamazsınız?" Schettino: "Sayamam çünkü; ben de bir teknedeyim" De Falco: "Hemen gemiye geri dönün" Schettino: "Bunu yapamam. Buradan yardımları yönetiyorum." -Kaptanın sorgusuna yarın başlanıyor- Costa Concordia isimli kruvaziyer geminin kaptanı Francesco Schettino ''Kazara ölüme sebebiyet vermek'', ''Felakete sebep olmak'' ve ''Üzerinde yolcu varken gemiyi terk etmek'' suçlamalarıyla olayın hemen ardından tutuklanmıştı. Kaptan Schettino'nun, olayla ilgili sorgusuna yarın başlanacağı, bu süre içinde kendisinin Grossetto hapisanesinde tutuklu kalacağı daha önce açıklanmıştı. Grosetto Cumhuriyet Savcısı Francesco Verusio, güvenlik yetkilileri ve görgü tanıklarının ifadesinden yola çıkıldığında olaydan ilk aşamada kaptan Schettino'nun sorumlu olduğunu duyurdu. Bu arada, sosyal paylaşım sitesi ''Facebook''da kaptan adına açılan sayfada hem çok sayıda tepki içerikli yorumlar hem de destek veren yorumlar yapıldığı görülürken, ''Twitter''da da gemideki tahliye işleminin ne kadar kötü idare edildiğinden bahsedildiği dile getirildi. -Kazanın nedeni karaya fazla yaklaşma- İtalyan basınında yer alan haberlerde, kazanın nedeni olarak; ''Costa Concordia''nın Giglio Adası'nı selamlamak için adaya fazla yaklaştığı iddiası öne çıkıyor. Gemide bulunan yolculardan birinin kız kardeşinin sosyal paylaşım sitesi ''Facebook''a yerel saatle 21.08'de yazdığı bir ileti de bu iddiaları kuvvetlendirecek cinsten. İletide; "Birazdan Concordia, kardeşimle birlikte yakından geçecek" yazıyor. ''Costa Concordia''nın, adadaki limanın güneydoğusunda, kıta sahanlığında yer alan kayalıklara sağ taraftan çarptığı ardından 7 derece sol tarafa yaslanarak yol almaya devam ettiği anlatıldı. Geminin, komuta merkezinin kararıyla, az gerisinde kalan Giglio limanına geri dönmek için ''U'' dönüşü yaptıktan sonra limanı karşısına alacak derecede 90 derece sol tarafa yan yatarak, adanın kayalıklarına dayandığı ifade ediliyor. -Çevre felaketi riski- Kaza nedeniyle gemi enkazında halen kayıp olan 16 kişinin aranmasına devam edilirken, bir başka endişe konusu ise geminin yakıtının denize yayılıp bir de çevre felaketine yol açması. Çevreciler, geminin yakıt deposunda 2 bin 380 ton yakıt bulunduğu bunun kontrollü bir şekilde alınmaması durumunda çevre için çok büyük felaket olacağı uyarısını yaptı. Çevrecilerden ve eski Toskana Bölgesi Takımadaları Derneği Başkanı Mario Tozzi, "Yakıt tankları hemen boşaltılmalıdır" derken, büyük gemilerin kıyılarında dolaşmalarına izin verilmemesi gerektiğini belirtti. Çevre Bakanı Corrado Clini de yaptığı açıklamada, geminin yakıt tankından sızıntı olmaması için çalıştıklarını açıkladı. İtalyan arama-kurtarma ekiplerinin dev kruvaziyerin enkazında kayıp 16 kişiyi bulmak için çalışmaları gece-gündüz durmaksızın devam ederken, bölgede bugün itibariyle kötüleşen hava koşulların çalışmaların yavaş ilerlemesine neden oluyor.