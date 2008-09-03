Kaptan gemisini terkedemeyecek!



İsveç'in deneyimli oyuncusu Henrik Larsson, milli takımının kaptanı oldu. Daha önce İsveç Milli Takımı'nı iki kere bıraktığını açıklayan 37 yaşındaki Henrik Larsson, İsveç'in kaptanı oldu.



İsveç'in teknik direktörü Lars Lagerback, Larsson'un kaptan olmak için gereken tüm meziyetleri bünyesinde barındırdığını dile getirerek "Larsson bizi en iyi şekilde temsil edecektir" dedi.



Kariyerinin son demlerini Helsingborg'da geçiren Larsson ise bu kararı eleştirerek "Ben onlarla beraber yola daha uzun süre devam edecek birisinin kaptan olmasını bekliyordum" diye konuştu.

