-KAPTAN ESRA: ÇOK İYİ MÜCADELE ETTİK TOKYO (A.A) - 13.11.2010 - (A) Milli Bayan Voleybol Takımı Kaptanı Esra Gümüş, çok iyi mücadele ettiklerini belirterek, ''Tüm arkadaşlarımı kutluyorum'' dedi. 16. Dünya Bayanlar Voleybol Şampiyonası'nda 5-8'incilik maçında Almanya'yı 3-2 yenerek 5'incilik maçı oynamaya hak kazanan (A) Milli Takım'ın kaptanı Esra, maçın ardından yaptığı açıklamada, çok önemli bir maç oynadıklarını kaydetti. Bu yıl Almanya ile yaptıkları 3 hazırlık maçını da kazandıklarını dile getiren Esra Gümüş, şöyle konuştu: ''Bu resmi bir maçtı. Zor da olsa kazandığımız için çok mutluyuz. İlk 2 set çok rahat olmamıza rağmen Almanya arayı kapatmayı başardı. İstatistiklere göre 2-0 geriden gelen takım tie-break setinde daha başarılı olur, ancak biz bugün bu genellemeyi yıkmayı başardık. Çok iyi mücadele ettik, herkesi kutluyorum.'' -EDA VE NESLİHAN- Milli voleybolcu Eda Erdem ise ilk 2 seti çok güzel kazandıklarını ve çok az hata yaptıklarını belirterek, ''3. sete çok iyi giremedik. Almanya maçı bırakmak istemedi ve 2-2'ye getirdi. Tie-break setinde Esra ablanın servisleriyle onları durdurmayı başardık. Esra ablanın servisleri maçı getirdi diyebilirim'' ifadelerini kullandı. 5'incilik için mücadele edeceklerini ve bunun Türkiye adına çok müthiş bir şey olduğunu anlatan Eda, ''Bu, ülkemiz adına alınacak çok güzel bir derece. İlk 4 olmasa da çok mutluyuz. Çok emek veriyoruz ve artık karşılığını almamız gerekiyor. Gönül isterdi ki ilk 4 olsun ama yine de çok mutluyuz. Artık yarınki maça konsantre olacağız'' diye konuştu. Neslihan Darnel de bu maçın 3-0 bitebileceğini dile getirdi ve şunları söyledi: ''3. sette biraz durulduk. Manşette hatalar yaptık. Onlar da blokta iyi yerleştiler ve bizi durdular ama 5. sette geri döndük. Seti ve maçı aldık. Şu an en kötü ihtimalle dünyanın ilk 6 takımı içindeyiz. Gerçekten çok mutluyuz.''