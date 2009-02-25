Kaptan çark etti







İdman öncesi disiplinsiz davranışlarıyla dikkat çeken futbolculara mesaj gönderen Bülent Korkmaz, imza töreninde daha önceki "Arda kaptan olmalıydı" açıklamasıyla ilgili "O gün kendi fikrimi söyledim. Lincoln’ün son 5-6 haftadaki performansı ortada" dedi.



Galatasaray’ın yeni teknik patronu Bülent Korkmaz dünkü sabah idmanı öncesi futbolcularıyla bir toplantı yapıp uyarılarda bulundu. Korkmaz, "Burası G.Saray Kulübü. Florya’ya giren her futbolcu yeteneklidir. Ancak ayrıcalıklı değildir" diyerek bir anlamda disiplinsiz davranışlarıyla eleştirilen yabancı futbolculara mesaj verdi. Futbolcularından daha özverili bir oyun sergilemelerini isteyen Korkmaz, "Herkes yeteneklerini iyi kullanmalı. " ifadesi kullandı.



Korkmaz, öğleden sonraki imza töreninde ise teknik ekipte antrenörler Cevat Güler ve Nezih Ali Boloğlu ile devam edeceğini, yanında da antrenör Utku Yörükoğlu’nu getirdiğini, Burak Dilmen’in ise görevinden ayrıldığını belirtti. Basın toplantısında "Bir gün G.Saray’da görev alacağımı biliyordum. Geçmi geldim yoksa erken mi, bunu sonuçlar gösterecek" diyen Korkmaz şöyle devam etti:



Tarzım farklı



"G.Saray taraftarının nasıl futboldan hoşlandığını biliyorum, öyle oynatmaya çalışacağım. Buraya inanarak ve kendime güvenerek geldim. Bu görevi G.Saray’a yakışacak şekilde yapacağım. Tek başıma değil, bütün takım, camia ve taraftarla birlikte yapacağız. Ateşten bir gömlek giydiğime katılmıyorum, hayatım boyunca birçok güçlüğün üstesinden geldim.



Benim oyun tarzım Michael Skibbe ile farklı. Bunu uygulamaya başlamak biraz zaman alabilir. Son maçtaki moral bozukluğunu öncelikle atlatmamız gerekir. En kısa zamanda tüm oyuncularımla teker teker konuşup bu sorunu halledeceğiz. Herkes mücadele edecek. G.Saray taraftarının da desteğiyle UEFA Kupası’nda turu atlayacağız."



Korkmaz kısa süre önce bir TV programında Lincoln yerine Arda’nın takım kaptanı olması gerektiği yönündeki açıklamaları sorulunca, "O gün kendi fikrimi söyledim. Lincoln’ün de son 5-6 haftadaki performansı ortada. Herkes hayranlıkla izliyor. Ayrıca, G.Saray Kulübü’nün üzerinde hiçbir oyuncu olamaz" yanıtı verdi.

