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Spor

Kaptan bırakıyor mu?

Alman milli takımı teknik direktörü Joachim Löw ile görüş ayrılığı yaşayan Michael Ballack'ın, milli takım kaptanlığını bırakacağını yaz

30 Ekim 2008 02:00

Almanya'da yayınlanan "Münchener Abendzeitung" gazetesi, Alman milli takımı teknik direktörü Joachim Löw ile görüş ayrılığı yaşayan Michael Ballack'ın, milli takım kaptanlığını bırakacağını yazdı.

Gazetenin haberinde, Löw ile yaşadığı anlaşmazlıktan sonra Ballack'ın uzlaşmaya varmak istediği ve kaptanlığı bırakacağı, ancak milli takımla 2010 yılında yapılacak Dünya Kupası'na katılmak istediği ifade edildi.

Bunun Löw için de iyi bir uzlaşma olacağı, otoritesinin sarsılmayacağı görüşüne yer verilen haberde ayrıca, Löw'ün Bayer Münih'te oynayan Philipp Lahm'ı milli takım kaptanı yapabileceği kaydedildi.

Ballack, Löw'ün takım içindeki kararlarını medya aracılığıyla eleştirmiş, bazı Alman gazeteleri de bu nedenle Ballack'ın takımdan çıkartılabileceği yönünde haber yayınlamıştı.

Löw, Ballack ile yüz yüze Almanya'da görüşmek istemiş, ancak FC Chelsea'nin teknik direktörü Scolari, Ballack'ın sağlık durumunu gerekçe göstererek Almanya'ya gitmesine izin vermemişti.

Ballack da, görüşme için Alman Futbol Federasyonu'nun (DFB) FC Chelsea kulübüyle anlaşması gerektiğini açıklamıştı.

DFB Başkanı Theo Zwanziger, Löw'e destek vererek, teknik direktörün vereceği her türlü kararın arkasında olacağını ifade etti.

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