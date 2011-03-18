-KAPTAN ARDA YEDEK SOYUNDU İSTANBUL (A.A) - 18.03.2011 - Galatasaray Teknik Direktörü Gheorghe Hagi, Fenerbahçe derbisine, geçtiğimiz hafta oynanan ve 3-2 kaybedilen Ankaragücü maçından 5 değişiklikle çıktı. Ankaragücü maçında da ikinci yarıda oyuna dahil olan kaptan Arda, Fenerbahçe karşısında da yedekler arasında maça başladı. Ankaragücü maçında ilk 11'de forma giyen Aydın, Ayhan, Pino ve Kewell, Fenerbahçe karşısında yedek soyunurken, sakatlığı bulunan Çağlar ise kadroda yer almadı. Bu futbolcuların yerine, Ankaragücü maçında kadroda yer almayan Culio ve Baros'un yanı sıra, geçtiğimiz hafta yedek soyunan Gökhan Zan, Yekta ile Kazım, Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de sahaya çıktılar. Sarı-kırmızılı ekipte sakat olan Sabri ile Serkan'ın yanı sıra, Mustafa, Emre, Anıl ve yabancı kontenjanına takılan Insua kadroda yer almadı. Bu arada Servet Çetin sahaya kaptan olarak çıktı. -KAZIM İLK YARI GALATASARAY'A KARŞI OYNAMIŞTI- Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Kazım Kazım, ilk yarıda Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'a karşı oynamıştı. Kazım, bu kez yeni takımıyla eski takımı Fenerbahçe'ye karşı derbi heyecanı yaşadı. Galatasaray'da sezon ortasında transfer edilen futbolculardan Yekta, Stancu, Culio ve Zapata da ilk kez sarı-kırmızılı forma altında Fenerbahçe derbisi oynadılar. Derbi maç başlamadan önce ise Japonya'da ölenler ile geçtiğimiz günlerde trafik kazasında vefat eden Denizli Belediyespor futbolcusu Erhan Kayar için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. -TARAFTARDAN PROTESTOYA ARA- Galatasaraylı taraftarlar, lig ve kupada alınan sonuçlardan sonra futbolcular, başkan Adnan Polat ve yönetim kuruluna yönelik protestolarına derbi maçta ara verdi. Taraftarlar, maç öncesinde hiçbir şekilde protestoda bulunmazlarken, tek bir olumsuz tepki göstermediler. Taraftarlar sadece her maçtan önce oyuncuları tribüne çağırıp yumruk şov yaptırmadılar. Bu arada sarı-kırmızılı taraftarlar, Fenerbahçe aleyhine sürekli küfürlü tezahüratlar yaptı. -ÇOK AZ BOŞLUK KALDI- Galatasaraylı taraftarlar maça oldukça fazla ilgi gösterirken tribünlerde çok az boşluk kaldı. Numaralı tribünde yer yer boşluklar dışındaki bütün tribünler dolarken, 52 bin kişilik statta karşılaşmayı yaklaşık 45 bin kişi izledi. Öte yandan, numaralı tribündeki boşluklar, misafir tribününün altında ve sahayı çaprazdan gören tribündeki taraftarların buraya alınmasıyla dolduruldu. Galatasaraylı taraftarlar, statta maçtan hemen önce görsel bir şov yaptı. Ellerindeki sarı-kırmızılı kartonları açan taraftarlar, tüm stadı adeta kulübün renklerine boyadılar.