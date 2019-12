-KAPTAN ARDA GİTMEK İSTİYOR İSTANBUL (A.A) - 22.04.2011 - Galatasaray Futbol Takımı Kaptanı Arda Turan, kulübünün anlaşması durumunda kendisini transfer etmek isteyen İspanya'nın Atletico Madrid takımına gitmek istediğini söyledi. NTV'de yayınlanan ''Futbol Aktüel'' programında konuk olan yıldız futbolcu, Atletico Madrid Kulübü'nün kendisi için resmi teklifte bulunduğunu anlatarak, ''Galatasaray Kulübü böyle bir teklif olduğunu Borsa'ya bildirdi. Sonuçta resmi bir teklif aldık, bunun üstünde daha fazla yorum yapmak art niyetliliktir. Böyle bir teklif var, bu değerlendirilmeye alınacaktır Galatasaray'ın ve benim menfaatlerim doğrultusunda. Sonuçta benim de hayallerim ve hedeflerim var. Onlara ulaşabilmek için de bir şeyler denemeliyim. Ama ben Galatasaray'da oynuyorum. 'Buradan kaçmak istiyor, gitmek istiyor' gibi bir şey de yok. Neden kaçmak isteyeyim, neden gitmek isteyeyim?. Öncelik her zaman Galatasaray Kulübü'nündür. Atletico Madrid ile anlaşılırsa giderim'' diye konuştu. Galatasaray Kulübü'ne kızgın ve kırgın olmadığını dile getiren Arda, ''Galatasaray Kulübü'ne kızmam, kırılmam gibi bir şey yok. Sevdiklerim çok üzüldü, beni en çok yıpratan o. Sonuçta 6 aylık bir sakatlık süreci var. Çabuk dönebilmek için çok uğraştık. Yani yapacak bir şeyim yok. İyi oynarken, kazanırken 'Arda tamam evladımız' ama kötü oynarken...'' ifadelerini kullandı. -''AVRUPA'DA FUTBOL OYNAMAK İSTİYORUM''- Avrupa'da futbol oynamak istediğini anlatan yıldız futbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Ben Avrupa'da futbol oynamak istiyorum ve hedeflerim doğrultusunda gitmek istiyorum. Ama burada da yıprandığım ve korunamadığım çok aşikar. Galatasaray taraftarı beni ıslıklarsa, başka şeylerden dolayı beni eleştirirse bu benim çok ağrıma gider. Çünkü sevdiklerim biliyor ki Galatasaray için çok uğraşıyorum. Elimden ne gelirse, oturup düşünmek de bir şeydir, oturup düşünüyorum yani. Hiç tepki olmayacak demiyorum ama tepkilerin şekli, oluşması, söylenen şeyler çok üzücüydü. Ama her zaman söylüyorum ben kızmadım, küsmedim. Ama Galatasaray camiasının olması gereken bu değildi. Kol kırılır yen içinde kalır. böyle bir kültürden geldik altyapıdan. Geldiğiniz yerde bakıyorsunuz ki tamamıyla bir dağılmışlık, bir sıkıntı oluştu.'' Futbolcu, teknik heyet ve yöneticiler olarak bu sezon aynı kaderi paylaştıklarını dile getiren Arda, ''Sonuçta biz hepimiz aynı gemideyiz ve gemide hep birlikte batıyoruz. Ama bütün gemiler denizler yüzünden batmıyor. Çoğu gemi insan hatasından dolayı batarmış. Bu hataları da biz yaptık. Galatasaray formasını koysak zaten 36 puan alırdı. Biz gerçekten Galatasaray'a yakışmayacak futbol oynadık ama yakışmayacak şekilde davranmadık. Futbolda başarısızlık olabilir ama önemli olan beraber olabilmektir diye düşünüyorum. Arda Galatasaray'ın değeridir diyoruz. Sizce Arda gerçekten korundu mu? Ben hep annemi mutsuz gördüm, babamı mutsuz gördüm. Ama ben Galatasaray için uğraşıyorum'' ifadelerini kullandı. Basında hakkında yazılanların çoğunu umursamadığını dile getiren Arda Turan, ''Mesela Şansal Büyüka, Rıdvan Dilmen'i ciddiye alıyorum. Öteki yorumlar için de 'Evet ya siz de varsınız hayatta, siz de konuşun' diyorum. Ama artık böyle yapmalıyım. Ukala bir tavır belki ama gerçekten samimi olduklarını düşünmüyorum'' dedi. -''HİÇBİR FORMAYI GALATASARAY FORMASI KADAR SEVMEM''- Sarı-kırmızılı takıma ve renklerine olan sevgisini dile getiren Arda Turan, sezon başı kampında takım için hazırlanan değişik renkteki forma için söylediği sözlerde art niyet olmadığını kaydetti. Yıldız futbolcu, şöyle konuştu: ''Mesela hep şunu düşünüyorum, Atletico Madrid'e gidersem, bir yere gidersem hiç bir formayı Galatasaray forması kadar sevmem. O görüntülerde küfür olması kötü ama hiç rahatsız olmadım. Öyle hissediyorum ne yapabilirim yani. Maç sabahları kalkıp menajerimize ne renk forma giydiğimizi soruyorum. O farklı bir forma dediğinde 'Ağabey şunu parçalı beyaz yada parçalı kırmızı yapamadın mı?' derim. Bunda art niyet olduğunu söyleyemem. Pazarlama bölümüne de bir şey demiyorum. Onlar da işlerini yapıyorlar, forma sattırmak, kulübe gelir kazandırmak için. Ama bunda kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum, kendi aramızdaki sohbet.'' -''İYİ BİR KAPTAN OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM''- Arda Turan, iyi bir takım kaptanı olduğunu düşündüğünü belirterek, şunları kaydetti: ''Kaptanlık futbolcu bakıcılığı değildir. Ben, Sabri ağabey ve Ayhan ağabey iyi kaptan olduğumuzu düşünüyorum. Her arkadaşımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani sahadaki başarısızlık ile kaptanlık arasında bir ilişki olmadığını düşünüyorum. Gerçekten iyi bir kaptan olduğumu düşünüyorum. Takımdaki hiçbir arkadaşım bu güne kadar gidip yönetim kuruluna ya da başkanımıza para sormamıştır. Parayı konu etmemiştir. Sıkıntı yaşamışızdır ama sormamışlar. Yanlış davranışlar içerisinde olmadığımızı düşünüyorum. Kaptanlığın çocuk bakıcılığı olduğunu düşünmüyorum. Zaten herkes kendi sorumluluğu içerisinde davranmalı. Ben de arkadaşlarıma, 'bizler Galatasaray formasını giyiyoruz, işimizi en iyi şekilde yapmalıyız' dedim. Ki benim için dünyanın en önemli forması.'' Futbolculuk kariyerini sarı-kırmızılı forma altında noktalamayı hayal ettiğini anlatan Arda, ''Hayalim Galatasaray formasıyla futbolu bırakmak ama iyi bir kariyer yapmak istiyorum. Çok üst düzey yeteneklerimin olduğunu düşünmüyorum. Çok çabuk, süratli değilim, ayağım çok sert değil ama iyi bir oyun zekamın olduğunu düşünüyorum'' dedi. -''ADNAN POLAT GALATASARAY'IN İYİLİĞİ İÇİN UĞRAŞTI''- Galatasaray Kulübü'nün Mart ayında yapılan mali genel kurul toplantısında yaşananlara çok üzüldüğünü dile getiren Arda, ''Kesinlikle haddime değil ama Galatasaray başkanının her zaman saygıyı hak ettiğini düşünüyorum. Bu insan her zaman Galatasaray'ın iyiliği için uğraştı. İbra edilip de seçim kararı alacağını biliyordum, 'gerekeni yapacağım' demişti. İbra edilmeyebilir ama oradaki, sesler, tepkiler, insanların ifadeleri...Bana öğretilen Galatasaraylılık bu değildir. Bundan sonra Galatasaray camiası gerekeni yapacaktır, Adnan Polat'a gerekli değeri verecektir. Çünkü Galatasaray'a çok büyük hizmetleri olmuştur, bir sürü şampiyonluk getirmiştir'' değerlendirmesinde bulundu. Galtasaray camiasının içeriden bölünmesine çok üzüldüğünü anlatan milli futbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Kol kırılır yen içinde kalır, kol kırıldı herkes televizyonlara konuştu. Adnan Polat, herkese kapıları açık olan bir insandır. Başkan ve futbolcu ilişkimiz çok saygı çerçevesindeydi ama şimdi daha iyi olacağını düşünüyorum. Evet başarısızlık oldu, onun düştüğü durumun en büyük sorumluları bizleriz, o yüzden çok üzgünüm. Keşke onun için her şey daha iyi olsaydı. İçimdeki en büyük yara Galatasaray camiasının böyle birbirine düşmesidir. Bunu sadece Adnan Polat için değil, bütün yönetim kurulu için söylüyorum. Hepimiz bir gemideydik ve o gemiyi sportif açıdan bu sene batırdık diye düşünüyorum.'' -EN BEĞENDİĞİ OYUNCULAR SELÇUK İNAN VE ALEX- Galatasaray kaptanı Arda Turan, Türkiye liginde en beğendiği yerli oyuncunun Trabzonsporlu Selçuk İnan, yabancı futbolcunun ise Fenerbahçeli Alex De Souza olduğunu söyledi. Özellikle Alex için övgü dolu sözler kullanan Arda, ''Alex zeki, çabuk, oyunu çok iyi okuyan, tamamıyla Türkiye ligini çözmüş, çok üst düzey vuruşlara sahip olan komple bir futbolcu. Kıymeti bilinmeli, öğrenilmeli. Hamit Altıntop da çok iyi futbolcudur. Türk Milli Takımı'nda oynamasa en iyi yerlerde olacak Türk futbolcudur'' ifadelerini kullandı. Arda, Fenerbahçeli Semih Şentürk gibi bir forvet oyuncusuyla oynamak istediğini de dile getirdi. -''AZİZ YILDIRIM SEVDİĞİM BİR İNSAN''- Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a saygı duyduğunu anlatan Arda, ''Aziz Yıldırım saygı duyduğum, sevdiğim bir insan kendisi. Fenerbahçe başkanlığına çok yakışıyor. Fenerbahçe'yi çok iyi yerlere getiriyor. (Aziz Yıldırım'ın kendisine argolu bir şekilde hitap etmesi) Aziz Başkan öyle diyebilir, bunda kötü bir niyet olduğunu düşünmüyorum'' dedi.' -''BEŞİKTAŞ'TAN KORKMAK LAZIM''- Arda, Beşiktaş'ın çok iyi futbolculara sahip olduğunu da anlatarak, ''Seneye Beşiktaş'tan çok korkmak lazım. Simaolar, Quaresmalar, rüya gibi takım. Ben Guti'yi izlerken, hepsinden daha çok etkileniyorum. Quaresma'nın yaptıklarının bir kısmını yapabilme ihtimalim var'' diye konuştu. -''TRABZONSPOR ŞAMPİYON OLSUN''- Arda Turan, ezeli rakipleri Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istemediğini dile getirerek, ''İçimden Trabzonspor olsun diye geçiyor, Fenerbahçe olmasın diyorum. Önde olan taraf avantajlı. Galatasaray oldu mu Fenerbahçeliler dışarı çıkmazlar sıkıntı yaşarlar. Fenerbahçe oldu mu Galatasaraylılar sıkıntı yaşarlar. Bu böyledir. Yalan söylemiyorum, böyle hissediyorum'' diyerek, sözlerini tamamladı.