Kaptan Alex’e özel koruma





Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde mutlaka kazanmak istediği Dinamo Kiev maçı için Alex’i korumaya aldı



Sakatlığı bulunan Brezilyalı futbolcunun, Kiev maçına kadar dinlenmesi ve iyileşmesi için bu futbolcunun Sivasspor maçına götürülmeyeceği açıklandı.



Sezon başından bu yana hafif sakatlıkları bulunan Alex’in Fenerbahçe için çok önemli Şampiyonlar Ligi maçına daha dinç çıkabilmesi için Teknik Direktör Luis Aragones ile görüşme yaptığı ve Sivas deplasmanına gitmek istemediği belirlendi. İspanyol çalıştırıcı, Alex’in bu isteğini olumlu buldu ve bu konuda oyuncusuna hak verdi.



Sivas’taki maçın da önemli olduğunu bildiren Aragones, buna rağmen Alex’in salı gününe kadar sakatlığını atlatıp takıma yararlı olabilmesi için bu önlemi almakta kararlı olduğu belirlendi.



Sarı-lacivertli ekibin diğer sakatlarından Güiza’nın sol ayak iç yan bağlarında ağrısı bulunduğu ancak ciddi bir sorununun olmadığı ifade edildi. Öte yandan Fenerbahçe, dün yaptığı idmanla Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.



