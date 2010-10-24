-KAPTAN ALEX İLK 11'DE İSTANBUL (A.A) - 24.10.2010 - Fenerbahçe Kaptanı Alex De Souza, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile yaptıkları derbide takımının başında ilk 11'de sahaya çıktı. Ezeli rakipleriyle yapacakları maç öncesi sakatlık ve hastalık sorunları yaşayan Brezilyalı futbolcu, maçtan 2 gün önce takımla çalışmalara başlayarak, mücadeleye hazırlandı. Sakatlığı nedeniyle Konyaspor maçının kadrosunda yer almayan Brezilyalı futbolcu, tedavinin ardından sakatlığının geçmesinden sonra da gribal enfeksiyon nedeniyle çalışmalara katılamamıştı. Fenerbahçe, Galatasaray karşısına ligin 8. haftasında deplasmanda Konyaspor'u 4-1 yendiği maçtan tek değişiklikle çıktı. Alex'in yokluğunda ilk 11'de şans bulan Özer, bu kez sakatlığı nedeniyle derbinin 18'inde yer almazken, kaptan Alex takıma döndü. Sakatlıkları nedeniyle tedavileri süren Güiza, Selçuk ve Özer'in yanı sıra Bilica, Uğur ve Gökhan Ünal ile 19 Yaş altı Milli Futbol Takımı'nda bulunan Okan, Gökay ve Berk de 18 kişilik kadroda yer almadılar. -TRİBÜNLER DOLDU- Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki büyük maçta, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nın tribünleri tamamen doldu. Statta sadece iki takım taraftarlarını ayıran bölgede güvenlik nedeniyle bırakılan bölüm boş kalırken, diğer tribünler tamamen doldu. İki takım futbolcuları seremoni için sahaya çıkacakları sırada tribünlerde büyük boyutlarda Fenerbahçe bayrakları açıldı. Bayraklardan birinde ''Fenerbahçe Cumhuriyeti'' birinde de ''Herkes Haddini Bilecek'' yazıları yer aldı. Arıca birçok tribünden sarı ve lacivert konfetiler havaya uçuruldu. -ANDRE SANTOS: ''TAKIM OLARAK GALİBİYETİ HEDEFLİYORUZ''- Fenerbahçe'de, Galatasaray derbisinde yedekler arasında yer bulan Brezilyalı savunma oyuncusu Andre Santos, maç öncesinde yaptığı açıklamada, yedek kalmasının önemli olmadığını, takım halinde galibiyeti hedeflediklerini ifade etti. Yayıncı kuruluş Lig Tv'ye değerlendirme yapan Fenerbahçeli futbolcu, ''Takım olarak hafta içinde çok iyi hazırlandık. Gerek İstanbul'un şehir olarak beklediği hem de ülkenin beklediği bir derbi. Kadıköy'deki son maçta attığım golden dolayı mutluyum. Bugün ilk 11'de başlamıyorum ama takım olarak galibiyeti hedefliyoruz. Elimden gelen desteği takımıma vereceğim'' ifadelerini kullandı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise yayıncı kuruluşa maç öncesi yaptığı kısa değerlendirmede, ''Her zamanki ciddiyetimizle maça hazırlanmaya çalıştık. Galatasaray'ın bir takım sorunlarla uğraşması bizim tarafımızdan maçı kolaylaştırılıyormuş havası yaratıldı. Fakat öyle olmayacağının bugün görüneceğini tahmin ediyorum. Ciddi ve istekli oynadığımız takdirde maçı Galatasaray kaybetmeyecek, biz kazanacağız'' şeklinde konuştu. -İLK HEYECANLAR- Karşılaşmanın hakemi Bülent Yıldırım'ın yanı sıra Fenerbahçeli ve Galatasaraylı kimi futbolcular ilk kez derbi heyecanı yaşadı. Fenerbahçe'nin yeni transferleri Mamadou Niang, Issiar Dia ve Joseph Yobo, Galatasaray'da ise yeni transferlerden Zvjezdan Misimovic, Juan Pablo Pino ezeli rakiplerine karşı ilk kez derbi heyecanını yaşadı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ile Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Gheorghe Hagi, ezeli rekabette ilk kez teknik adam olarak birbirlerine rakip oldu. Derbinin hakemi Bülent Yıldırım da kariyerinde ilk kez bir Fenerbahçe-Galatasaray maçında düdük çaldı. -TRİBÜNLERDE RENKLİ GÖRÜNTÜLER- Fenerbahçeli taraftarların tribünlerde açtıkları pankartlar renkli görüntüler oluşturdu. Sarı-lacivertliler, büyük boyuttaki pankartlardaki karikatürlerle ezeli rakiplerinin taraftarını kızdırmaya çalıştı. Bu karikatürlerden birinde bir kayık üzerinde bulunan Fenerbahçeli bir taraftar, kayık içindeki 3 aslanı kırbaçlarken, aslanların formaları sarı-kırmızılı ekibin kullandığı forma renklerinden oluştu. Diğer karikatürde ise ''Pembe gönlüm sende'' yazısı yer alırken, çizgi film kahramanı ''Pembe Panter'' ve Fenerbahçeli kanarya resmedildi. Maraton üst tribünde, ''Sen War'san biz de War'ız'' pankartı asılırken, Türkçe anlamı ''Savaş'' olan İngilizce ''War'' kelimesi büyük harflerle vurgulandı. -NOTLAR- -Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener, (A) Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Guus Hiddink ve Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş de karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı. -Fenerbahçeli ve Galatasaraylı bazı eski yabancı futbolcular da maçı izledi. Fenerbahçeli Högh, Schumacher ile Galatasaraylı Capone'nin karşılaşmayı izleyenler arasında bulunduğu öğrenilirken, yayıncı kuruluşa yorum yapmak için maça gelen Fenerbahçeli Pierre Van Hooijdonk'a taraftarlar sevgi gösterilerinde bulundu. -Fenerbahçeli futbolcular karşılaşma başlamadan kendi yarı alanlarında kenetlenerek galibiyet yemini etti.