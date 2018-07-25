"Kaptan, Adalar motorunda yüksek sesli müzikten rahatsız olan yolcuyu darp etti" iddiası

İstanbul'da Beşiktaş ile Adalar arasında sefer yapan yolcu motorunda önceki gün yolcu yüksek sesli müzikten rahatsız olunca kaptanı uyardı."Bu benim gemim, beğenmediysen in" diyerek yanıt veren kaptanın yolcuyu darp ettiği iddia edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre, Beşiktaş'tan hareketle 23 Temmuz Pazartesi akşamı 18.30'da Kabataş aktarmalı Heybeliada- Büyükada seferi yapan 'Erke Han' adlı yolcu motorunda yaşanan olay şöyle gelişti:

Tarifeli yolcu motorunda kaptan köşkünden yayılan yüksek sesli müzik yayınından rahatsız olan bir yolcu, müziğin sesini kısması için kaptanı uyardı. Ancak kaptan"Bu benim gemim, beğenmediysen in" diyerek yanıt verdi.

Ardından da hızla yolcunun üzerine yürüyen kaptanın ne olduğunu anlamaya çalışan yolcunun kolunu büküp yakasından tutarak geminin ikinci kat güvertesi merdivenlerinden birinci kata attığı iddia edildi.

Küfredip, tehdit etti iddiası

Bu arada ağıza alınmayacak küfürler ettiği öne sürülen ve "Ben seni adada da bulurum" diyerek tehditler savuran kaptanın yolcuyu darp etmeye devam ettiği ileri sürüldü.

Diğer vatandaşların araya girerek kurtardığı yolcu, hastaneden darp raporu aldıktan sonra polise giderek şikâyetçi oldu. Balat'taki Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'nde ifade veren yolcunun şikâyeti üzerine inceleme başlatıldı.