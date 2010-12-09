-KAPSÜL BÜYÜK OKYANUS'A DÜŞÜRÜLDÜ CAPE CANAVERAL (A.A) - 08.12.2010 - Özel sektör tarafından test amaçlı olarak dünyanın yörüngesine yerleştirilen kapsül, daha sonra kontrollü olarak Büyük Okyanus'a düşürüldü. ABD Uzay ve Havacılık Dairesinin (NASA) desteklediği ve SpaceX firmasının geliştirdiği Dragon adlı kapsül bugün güdümlü olarak Büyük Okyanus'a indirildi. Deneme uçuşu, NASA'nın uzay mekiklerini emekliye ayırmasından sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'na kargo ve insan gönderilmesi için geliştirmekte olduğu yeni sistemin test edilmesi çerçevesinde yapıldı.