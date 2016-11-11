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Ekonomi

Kapsayıcı İşletmeler Zirvesi, 19 Kasım'da Boğaziçi Üniversitesi'nde

Türkiye’de ilk kez düzenlenen zirve, yurt içi ve yurt dışından konuşmacıların katılımıyla dünyada hızla gelişmekte olan kapsayıcı işletme modelini gündeme taşıyacak

11 Kasım 2016 02:50

Boğaziçi Üniversitesi Mezunu İş İnsanları Derneği'nin (BRM), ekonomik değer ve sosyal fayda yaratan yeni iş modellerini tanıtmak amacıyla düzenlediği 'Kapsayıcı İşletmeler Zirvesi / Inclusive Business Summit-IBS 2016', 19 Kasım Cumartesi günü, Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleşecek.

Türkiye’de ilk kez düzenlenen zirvede iş dünyasının liderleri, yeni nesil girişimciler, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve akademisyenler; kurumsal büyüme ve finansal başarı için dünyada hızla gelişmekte olan 'Kapsayıcı İşletme' modeli üzerinde vizyonlarını ve deneyimlerini paylaşacaklar.

Dünyada hızla gündemin üst sıralarına tırmanan kapsayıcı işletme modeli, gelir piramidinin en altındaki kitlelerin erişebileceği ürün ve hizmetler geliştirmeyi, iş süreçlerini bu bakış açısıyla yeniden tasarlamayı içeriyor. Şirketlerin iş hedeflerini topluma yarar sağlayacak projelerle gerçekleştirmesi yani ortak değer yaratmak, gitgide ağırlaşan ekonomik koşullarda şirketlerin büyüme hedeflerini gerçekleştirmesi için yeni bir stratejik çözüm yolu olarak görülüyor.

Harvard Üniversitesi İşletme Bölümü, ekonomi ve yönetim bilimleri profesörü Michael Everett Porter, Kapsayıcı İşletme modelini şu sözlerle açıklıyor:

Michael E. Porter“Kapsayıcı İşletme modelinin iş dünyasında büyük bir dönüşüme yol açacağına inanıyorum.Toplumsal değer yaratma yaklaşımı artık sosyal sorumluluk, hayırseverlik, hatta sürdürülebilirlik olmaktan çıktı, finansal başarının yeni bir yolu hâline geldi. Sosyal etki artık firmaların faaliyetlerinin kıyısında değil, tam merkezinde yer alıyor.”  Micheal E. Porter, HBR, 2011.

Zirvede, Kapsayıcı İşletme modelini başarıyla uygulayan Visa Europe, Vodafone, Danone, General Electric, IFC gibi çok uluslu şirketlerin üst düzey yöneticileri, bu alanda uzun yıllardır çalışmalar yapan Boğaziçi, Koç ve Southampton üniversitelerinden akademisyenler ve toplumsal yarar alanının uzmanları Ashoka ve UNDP gibi STK’lardan konuşmacılar yer alacaklar.

Tarih:19 Kasım 2016, Cumartesi

Program: 

09.00-17.00 Konferans

17.30-19.00 Kokteyl

Yer: Boğaziçi Üniversitesi, Garanti Kültür Merkezi, Uçaksavar

BRM hakkında

BRM (Boğaziçi Üniversitesi İş İnsanları Derneği), Boğaziçi mezunu iş insanlarının üniversitenin ortak değeri çatısı altında işbirliği yaptığı, tecrübe ve yeteneklerini paylaştığı, ortak iş fırsatlarını değerlendirdiği bir sivil toplum kuruluşudur. BRM, üyelerinden aldığı güçle bugünün ve yarının Boğaziçilileri’ne ve topluma fayda üretmek üzere çalışır.   

IBS 2016 panaller ve katılımcı listesi

Kurumsal Büyümede Yeni Model: Toplumsal Değer Üretme ve Sosyal Etki 

Moderatör: Sertaç Yerlikaya
Direktör, Boğaziçi Üniversitesi Executive MBA Programı

Prof. Ayşegül Toker
Dekan, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi

Prof. Mine Karataş Özkan
Assoc. Dean, Southampton Business School, University of Southampton.

Prof. Zeynep Gürhan Canlı
Yönetim Kurulu Üyesi, Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu

Paula Pelaez
Director, UN Business Call to Action

Kapsayıcı İşletme Olma Yolunda Başarılı Uygulamalar 

Moderatör: Serra Titiz
Kurucu ve Yönetici, Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı

Berna Ülman
GüneyDoğu Avrupa Bölge Genel Müdürü, Visa Europe

Canan Özsoy
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür, GE Türkiye

Yeşim Özer Güra
Genel Müdür, Danone Hayat

Murat Çitilgülü
Danışman, UNDP Istanbul Int. Center for Private Sector in Development

Gizem Keçeci
Vodafone Vakfı Başkan Yardımcısı & Vodafone Türkiye Kurumsal İlişkiler Direktörü

Önümüzdeki Yol: Kurumsal Sosyal Sorumluluktan Kapsayıcı İşletmelere 

Moderatör: Dr. Oğuzhan Aygören
Direktör Yrd., Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Merkezi

Hansın Doğan
Danışman, UNDP

Dr. Seda Müftügil Yalçın
Araştırmacı, Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu

Arzu Çekirge Paksoy
Kurucu ortak, ARPR İletişim

Aylin Gezgüç
Danışman, Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik

Sosyal Etkinin Yaratılması, Ölçümlenmesi ve Sürdürülmesi 

Moderatör: Agata Fortuna
Proje Uzmanı, KUSIF

Ayşe Damla İşeri
Kurucu, DEM Derneği

Deniz Vural
Genel Sekreter, Alternatif Yaşam Derneği

Alper Akça
Yönetim Kurulu Üyesi, Alternatif Yaşam Derneği

Gökçe Gülcüler
Kurucu Ortak, Ustamdan.com

Kapsayıcı İşletmeler ve Sosyal Girişimler için İnsan Kaynakları Geliştirme Yöntemleri 

Moderatör: Dr. Tamer Atabarut
Direktör, Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi

Dr. Gonca Ongan
Yönetici Direktör, Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu

Ayşe Güçlü Onur
Başkan Yardımcısı, Ashoka

Dr. Oğuzhan Aygören
Direktör Yrd., Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Merkezi

Zeynep Dereli
TINK Kurucu Başkanı

Suat Özçağdaş
Sosyal İnovasyon Merkezi Kurucusu

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Ayrıntılı bilgi için: İletişim (0216) 418 33 34 

www.brm.org.tr    

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