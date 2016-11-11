Kapsayıcı İşletmeler Zirvesi, 19 Kasım'da Boğaziçi Üniversitesi'nde

Boğaziçi Üniversitesi Mezunu İş İnsanları Derneği'nin (BRM), ekonomik değer ve sosyal fayda yaratan yeni iş modellerini tanıtmak amacıyla düzenlediği 'Kapsayıcı İşletmeler Zirvesi / Inclusive Business Summit-IBS 2016', 19 Kasım Cumartesi günü, Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleşecek.
Türkiye’de ilk kez düzenlenen zirvede iş dünyasının liderleri, yeni nesil girişimciler, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve akademisyenler; kurumsal büyüme ve finansal başarı için dünyada hızla gelişmekte olan 'Kapsayıcı İşletme' modeli üzerinde vizyonlarını ve deneyimlerini paylaşacaklar.
Dünyada hızla gündemin üst sıralarına tırmanan kapsayıcı işletme modeli, gelir piramidinin en altındaki kitlelerin erişebileceği ürün ve hizmetler geliştirmeyi, iş süreçlerini bu bakış açısıyla yeniden tasarlamayı içeriyor. Şirketlerin iş hedeflerini topluma yarar sağlayacak projelerle gerçekleştirmesi yani ortak değer yaratmak, gitgide ağırlaşan ekonomik koşullarda şirketlerin büyüme hedeflerini gerçekleştirmesi için yeni bir stratejik çözüm yolu olarak görülüyor.
Harvard Üniversitesi İşletme Bölümü, ekonomi ve yönetim bilimleri profesörü Michael Everett Porter, Kapsayıcı İşletme modelini şu sözlerle açıklıyor:
“Kapsayıcı İşletme modelinin iş dünyasında büyük bir dönüşüme yol açacağına inanıyorum.Toplumsal değer yaratma yaklaşımı artık sosyal sorumluluk, hayırseverlik, hatta sürdürülebilirlik olmaktan çıktı, finansal başarının yeni bir yolu hâline geldi. Sosyal etki artık firmaların faaliyetlerinin kıyısında değil, tam merkezinde yer alıyor.” Micheal E. Porter, HBR, 2011.
Zirvede, Kapsayıcı İşletme modelini başarıyla uygulayan Visa Europe, Vodafone, Danone, General Electric, IFC gibi çok uluslu şirketlerin üst düzey yöneticileri, bu alanda uzun yıllardır çalışmalar yapan Boğaziçi, Koç ve Southampton üniversitelerinden akademisyenler ve toplumsal yarar alanının uzmanları Ashoka ve UNDP gibi STK’lardan konuşmacılar yer alacaklar.
Tarih:19 Kasım 2016, Cumartesi
Program:
09.00-17.00 Konferans
17.30-19.00 Kokteyl
Yer: Boğaziçi Üniversitesi, Garanti Kültür Merkezi, Uçaksavar
BRM hakkında
BRM (Boğaziçi Üniversitesi İş İnsanları Derneği), Boğaziçi mezunu iş insanlarının üniversitenin ortak değeri çatısı altında işbirliği yaptığı, tecrübe ve yeteneklerini paylaştığı, ortak iş fırsatlarını değerlendirdiği bir sivil toplum kuruluşudur. BRM, üyelerinden aldığı güçle bugünün ve yarının Boğaziçilileri’ne ve topluma fayda üretmek üzere çalışır.
IBS 2016 panaller ve katılımcı listesi
Kurumsal Büyümede Yeni Model: Toplumsal Değer Üretme ve Sosyal Etki
Moderatör: Sertaç Yerlikaya
Direktör, Boğaziçi Üniversitesi Executive MBA Programı
Prof. Ayşegül Toker
Dekan, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi
Prof. Mine Karataş Özkan
Assoc. Dean, Southampton Business School, University of Southampton.
Prof. Zeynep Gürhan Canlı
Yönetim Kurulu Üyesi, Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu
Paula Pelaez
Director, UN Business Call to Action
Kapsayıcı İşletme Olma Yolunda Başarılı Uygulamalar
Moderatör: Serra Titiz
Kurucu ve Yönetici, Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı
Berna Ülman
GüneyDoğu Avrupa Bölge Genel Müdürü, Visa Europe
Canan Özsoy
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür, GE Türkiye
Yeşim Özer Güra
Genel Müdür, Danone Hayat
Murat Çitilgülü
Danışman, UNDP Istanbul Int. Center for Private Sector in Development
Gizem Keçeci
Vodafone Vakfı Başkan Yardımcısı & Vodafone Türkiye Kurumsal İlişkiler Direktörü
Önümüzdeki Yol: Kurumsal Sosyal Sorumluluktan Kapsayıcı İşletmelere
Moderatör: Dr. Oğuzhan Aygören
Direktör Yrd., Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Merkezi
Hansın Doğan
Danışman, UNDP
Dr. Seda Müftügil Yalçın
Araştırmacı, Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu
Arzu Çekirge Paksoy
Kurucu ortak, ARPR İletişim
Aylin Gezgüç
Danışman, Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik
Sosyal Etkinin Yaratılması, Ölçümlenmesi ve Sürdürülmesi
Moderatör: Agata Fortuna
Proje Uzmanı, KUSIF
Ayşe Damla İşeri
Kurucu, DEM Derneği
Deniz Vural
Genel Sekreter, Alternatif Yaşam Derneği
Alper Akça
Yönetim Kurulu Üyesi, Alternatif Yaşam Derneği
Gökçe Gülcüler
Kurucu Ortak, Ustamdan.com
Kapsayıcı İşletmeler ve Sosyal Girişimler için İnsan Kaynakları Geliştirme Yöntemleri
Moderatör: Dr. Tamer Atabarut
Direktör, Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Dr. Gonca Ongan
Yönetici Direktör, Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu
Ayşe Güçlü Onur
Başkan Yardımcısı, Ashoka
Dr. Oğuzhan Aygören
Direktör Yrd., Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Merkezi
Zeynep Dereli
TINK Kurucu Başkanı
Suat Özçağdaş
Sosyal İnovasyon Merkezi Kurucusu
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Ayrıntılı bilgi için: İletişim (0216) 418 33 34
www.brm.org.tr
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