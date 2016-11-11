Kapsayıcı İşletmeler Zirvesi, 19 Kasım'da Boğaziçi Üniversitesi'nde

Boğaziçi Üniversitesi Mezunu İş İnsanları Derneği'nin (BRM), ekonomik değer ve sosyal fayda yaratan yeni iş modellerini tanıtmak amacıyla düzenlediği 'Kapsayıcı İşletmeler Zirvesi / Inclusive Business Summit-IBS 2016', 19 Kasım Cumartesi günü, Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleşecek.

Türkiye’de ilk kez düzenlenen zirvede iş dünyasının liderleri, yeni nesil girişimciler, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve akademisyenler; kurumsal büyüme ve finansal başarı için dünyada hızla gelişmekte olan 'Kapsayıcı İşletme' modeli üzerinde vizyonlarını ve deneyimlerini paylaşacaklar.

Dünyada hızla gündemin üst sıralarına tırmanan kapsayıcı işletme modeli, gelir piramidinin en altındaki kitlelerin erişebileceği ürün ve hizmetler geliştirmeyi, iş süreçlerini bu bakış açısıyla yeniden tasarlamayı içeriyor. Şirketlerin iş hedeflerini topluma yarar sağlayacak projelerle gerçekleştirmesi yani ortak değer yaratmak, gitgide ağırlaşan ekonomik koşullarda şirketlerin büyüme hedeflerini gerçekleştirmesi için yeni bir stratejik çözüm yolu olarak görülüyor.

Harvard Üniversitesi İşletme Bölümü, ekonomi ve yönetim bilimleri profesörü Michael Everett Porter, Kapsayıcı İşletme modelini şu sözlerle açıklıyor:

“Kapsayıcı İşletme modelinin iş dünyasında büyük bir dönüşüme yol açacağına inanıyorum.Toplumsal değer yaratma yaklaşımı artık sosyal sorumluluk, hayırseverlik, hatta sürdürülebilirlik olmaktan çıktı, finansal başarının yeni bir yolu hâline geldi. Sosyal etki artık firmaların faaliyetlerinin kıyısında değil, tam merkezinde yer alıyor.” Micheal E. Porter, HBR, 2011.

Zirvede, Kapsayıcı İşletme modelini başarıyla uygulayan Visa Europe, Vodafone, Danone, General Electric, IFC gibi çok uluslu şirketlerin üst düzey yöneticileri, bu alanda uzun yıllardır çalışmalar yapan Boğaziçi, Koç ve Southampton üniversitelerinden akademisyenler ve toplumsal yarar alanının uzmanları Ashoka ve UNDP gibi STK’lardan konuşmacılar yer alacaklar.

Tarih :19 Kasım 2016, Cumartesi

Program:

09.00-17.00 Konferans

17.30-19.00 Kokteyl

Yer: Boğaziçi Üniversitesi, Garanti Kültür Merkezi, Uçaksavar

BRM hakkında

BRM (Boğaziçi Üniversitesi İş İnsanları Derneği), Boğaziçi mezunu iş insanlarının üniversitenin ortak değeri çatısı altında işbirliği yaptığı, tecrübe ve yeteneklerini paylaştığı, ortak iş fırsatlarını değerlendirdiği bir sivil toplum kuruluşudur. BRM, üyelerinden aldığı güçle bugünün ve yarının Boğaziçilileri’ne ve topluma fayda üretmek üzere çalışır.

IBS 2016 panaller ve katılımcı listesi

Kurumsal Büyümede Yeni Model: Toplumsal Değer Üretme ve Sosyal Etki

Moderatör: Sertaç Yerlikaya

Direktör, Boğaziçi Üniversitesi Executive MBA Programı

Prof. Ayşegül Toker

Dekan, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi

Prof. Mine Karataş Özkan

Assoc. Dean, Southampton Business School, University of Southampton.

Prof. Zeynep Gürhan Canlı

Yönetim Kurulu Üyesi, Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu

Paula Pelaez

Director, UN Business Call to Action

Kapsayıcı İşletme Olma Yolunda Başarılı Uygulamalar

Moderatör: Serra Titiz

Kurucu ve Yönetici, Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı

Berna Ülman

GüneyDoğu Avrupa Bölge Genel Müdürü, Visa Europe

Canan Özsoy

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür, GE Türkiye

Yeşim Özer Güra

Genel Müdür, Danone Hayat

Murat Çitilgülü

Danışman, UNDP Istanbul Int. Center for Private Sector in Development

Gizem Keçeci

Vodafone Vakfı Başkan Yardımcısı & Vodafone Türkiye Kurumsal İlişkiler Direktörü

Önümüzdeki Yol: Kurumsal Sosyal Sorumluluktan Kapsayıcı İşletmelere

Moderatör: Dr. Oğuzhan Aygören

Direktör Yrd., Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Merkezi

Hansın Doğan

Danışman, UNDP

Dr. Seda Müftügil Yalçın

Araştırmacı, Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu

Arzu Çekirge Paksoy

Kurucu ortak, ARPR İletişim

Aylin Gezgüç

Danışman, Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik

Sosyal Etkinin Yaratılması, Ölçümlenmesi ve Sürdürülmesi

Moderatör: Agata Fortuna

Proje Uzmanı, KUSIF

Ayşe Damla İşeri

Kurucu, DEM Derneği

Deniz Vural

Genel Sekreter, Alternatif Yaşam Derneği

Alper Akça

Yönetim Kurulu Üyesi, Alternatif Yaşam Derneği

Gökçe Gülcüler

Kurucu Ortak, Ustamdan.com

Kapsayıcı İşletmeler ve Sosyal Girişimler için İnsan Kaynakları Geliştirme Yöntemleri

Moderatör: Dr. Tamer Atabarut

Direktör, Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi

Dr. Gonca Ongan

Yönetici Direktör, Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu

Ayşe Güçlü Onur

Başkan Yardımcısı, Ashoka

Dr. Oğuzhan Aygören

Direktör Yrd., Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Merkezi

Zeynep Dereli

TINK Kurucu Başkanı

Suat Özçağdaş

Sosyal İnovasyon Merkezi Kurucusu

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Ayrıntılı bilgi için: İletişim (0216) 418 33 34

www.brm.org.tr

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