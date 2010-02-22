'Kapsamlı yargı reformu şart'

T24 - Erzurum'da Ergenekon soruşturmasını yürüten savcıları görevden alan HSYK'ya Avrupa Parlamentosu'ndan tepki geldi. HSYK'nın tarafsız ve şeffaf olması gerektiğine vurgu yapan AP'nin Türkiye raportörü Oomen-Ruijten, bunun için Kurul'un yapısının değiştirilmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Hollandalı parlamenter, AP'nin bütün raporlarında Ankara'dan kapsamlı bir yargı reformu istendiğini hatırlattı.





Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) Erzurum'da özel yetkili savcıların yetkilerini almasına Avrupa Parlamentosu da tepki gösterdi. AP'nin Türkiye raportörü Ria Oomen-Ruijten, HSYK'nın temsil gücü, şeffaflığı ve tarafsızlığını temin için bir an evvel harekete geçilmesi çağrısı yaptı. Zaman'a konuşan Oomen-Ruijten, bu çerçevede HSYK'nın yeniden yapılandırılmasının gerekli olduğunu söyledi. Türkiye'nin modernleşmesi için kapsamlı bir yargı reformuna muhtaç olduğunun altını çizen Hollandalı parlamenter, AP'nin Türkiye raporlarında bu hususun sürekli dile getirildiğini hatırlattı. Ruijten, son raporda da yargının profesyonelliğini ve tarafsızlığını tahkim etmek için acilen yargı reformunu hayata geçirmesi çağrısı yapıldığını vurguladı.



Son günlerde yaşananların Ergenekon soruşturması sürecine katkı sağlamadığına işaret eden Ruijten, davanın Türkiye'de demokratik sistem ve hukukun üstünlüğü ilkesinin hakim olması için fırsat olduğunun unutulmamasını istedi.



Oomen-Ruijten, konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: "Türkiye'nin modernleşme süreci için kapsamlı bir yargı reformunun hayati olduğunu düşünüyorum. Kaleme aldığım son raporda hükümete bir çağrı yaparak yargının profesyonelliğini ve tarafsızlığını tahkim etmek için acilen yargı reformunu hayata geçirmesi çağrısı yaptım. Ayrıca özellikle HSYK'ya atıf yaparak mezkur kurulun temsil gücü, tarafsızlığı ve şeffaflığını temin etmek için yeniden yapılandırılması gerektiğini vurguladım. Ergenekon konusunda da AP, 'Türkiye'nin bu davayı demokratik kurumlarının sağlıklı işleyişi ve hukukun üstünlüğü ilkesine itimadı artırmak için fırsat olarak kullanmalıdır.' dedi. Ancak son günlerde yaşananlar bu itimadı artıracak yönde gelişmiyor."





