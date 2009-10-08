Kapsamı değiştirilen Borçlar Yasası kimden yana?

Kiracı-ev sahibi ilişkilerini sil baştan düzenleyen Borçlar Yasası, Meclis`te Ev sahibi 10 yıllık kiracıyı çıkartabilecek.



TBMM Genel Kurulu, AB`ye uyum kapsamında hazırlanan Borçlar Yasa Tasarısı`nı görüşmeye başladı. 650 maddelik tasarı borçlar hukukunu baştan sona değiştirecek. Ev sahiplerinin kiracıları çıkarmak için kullandığı en önemli yollardan biri haline gelen Almanya`dan çocuğum geldi mazeretinin kapsamı genişletilecek. Elektrik faturasını ödemeyen kiracılar tahliye edilecek. Ev sahibi, 10 yılı dolduran kiracıyı gerekçe göstermeden evden çıkartabilecek. Genel Kurul`da görüşülmeye başlanan Borçlar Yasa Tasarısı ile getirilen bazı yenilikler şöyle:



*DEPOZİTOLARA ÇEKİ DÜZEN:



Konut ve çatılı işyerlerinde, mal sahibine verilen depozito miktarı, 3 aylık kira bedelini aşamayacak.



* FATURASINI ÖDEMEYEN ATILACAK:



Ev sahipleri, sadece kira bedelini değil, elektrik ve su gibi yan giderleri de ödemeyen kiracılara karşı tahliye davası açabilecek.



* EŞ İZNİ OLMADAN EV BOŞALTILAMAYACAK:



Kiracı, eşinin açık rızası olmadıkça kira sözleşmesini feshedemeyecek.



* TORUN İÇİN EV BOŞALTILACAK:



Mal sahipleri, üst ve alt soyunun gereksinimlerini gerekçe göstererek ev ya da işyerinin boşaltılmasını isteyebilecek. Tasarı ile torun, baba, dede ve evlatlıkları için de evin boşaltılmasını isteyebilecek.



* KİRAYA ZAM:



Kira artışı bir önceki yıla ait Üretici Fiyat Endeksi`ni geçemeyecek. Kiracı, aynı evde oturuyorsa 5 yılın sonunda çevredeki emsal kira bedellerine göre `hakkaniyet ve dürüstlük kuralına uygun` oran isteyebilecek.



* SÜRE 10 YIL:



Mal sahibi, 10 yıl sonunda en az 3 ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilecek. Kiraya veren, tazminatsız sözleşmeyi tek taraflı sona erdirebilecek.



* EŞ ONAY VERMEZSE KEFİLLİK YOK:



Eşlerden biri arkadaşı, yakını ya da herhangi birine banka kredisi, kredi kartı başta olmak üzere çeşitli işlemler için kefil olacaksa eşinin yazılı iznini alacak.



*MANGAL YAKMAK YASAK:



Tasarıya göre; kiracı, komşulara gerekli saygıyı gösterecek. Aksi halde kiraya veren, 30 gün içinde durumunu düzeltmesi için ihtarda bulunacak. Kiracının yüksek sesle müzik dinleme, gürültü yapma, balkonda mangal yakma gibi davranışları komşular tarafından çekilmez hale gelirse, ev sahibi yazılı bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilecek.