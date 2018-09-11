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Kaportacıların dolu mesaisi

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)- TOKAT’ın Erbaa ilçesinde geçen hafta etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle hasar gören otomobiller kaportacılarda yoğunluk oluşturdu

11 Eylül 2018 18:44

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)- TOKAT’ın Erbaa ilçesinde geçen hafta etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle hasar gören otomobiller kaportacılarda yoğunluk oluşturdu.
İlçe merkezinde perşembe günü etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle birçok evi su basarken, otomobillerde ise hasar meydana geldi. Otomobil sahipleri, camları kırılan ve kaportalarında göçük meydana gelen araçlarını tamir ettirmek için Küçük Sanayi Sitesi\'ne akın etti. Talebe yetişemeyen kaporta ustaları ise Erzurum, İstanbul, Samsun dahil birçok ilden dolu hasarı konusunda tecrübeli ustaları çağırıp vatandaşların araçlarını tamir etmeye başladı.
Dolu sebebiyle zarar gören araçların onarımı için İstanbul\'dan Erbaa\'ya geldiklerini söyleyen kaporta ustası Rafet Ören, \"Dolu hasarlı araçların boyasız şekilde, orijinal bir şekilde onarımını gerçekleştiriyoruz. Araçların değer kaybını engellemeye çalışıyoruz. Vatandaşların bir nebze mağduriyetini gidermeye çalışıyoruz. Çok sayıda araçta ciddi hasar var. Neredeyse Erbaa\'daki araçların tamamında bu şekilde ciddi dolu hasarı mevcut. Biz de bir nebze onarmaya çalışıyoruz\"  dedi.

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