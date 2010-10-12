-KAPORTACILARI GEZEN POLİS KAÇAN SÜRÜCÜYÜ YAKALADI) SAKARYA (A.A) - 12.10.2010 - Sakarya'da otomobili ile çarptığı kişinin ölümüne neden olduğu ve olay yerinden kaçtığı öne sürülen sürücü şehirdeki kaportacıların kontrol edilmesi sayesinde yakalandı. Alınan bilgiye göre, Arifiye ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde 22 Ocak 2010'da meydana gelen kazada bir otomobilin Nejdet Tekin'e çarparak ölümüne neden olmasına ilişkin araştırmalarını sürdüren polis, olay yerindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerden otomobilin rengini ve modelini belirleyen polis, kentteki birçok otomobil tamircisini kontrol ederek Tekin'in ölümüne neden olan araç ve sürücüyü belirledi. Tekin'e çarparak ölümüne neden olduğu öne sürülen otomobil sürücüsü H.P, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. -OLAY- Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, 22 Ocak'ta bisikletle giden Nejdet Tekin'e plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen bir otomobil çarpıp kaçmış, ağır yaralanan Tekin bir süre sonra tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.