T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kaplumbağa 'Tuki' derbinin sonucunu bildi

Mesut IŞIK-Büşra KAYA/DARICA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Darıca İlçesi'nde bulunan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nde derbi tahminleriyle tanınan 'Tuki' adlı kaplumbağa, Galatasaray-Fenerbahçe maçının sonucunu da doğru tahmin etti

23 Ekim 2017 20:08

Mesut IŞIK-Büşra KAYA/DARICA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Darıca İlçesi\'nde bulunan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi\'nde derbi tahminleriyle tanınan \'Tuki\' adlı kaplumbağa, Galatasaray-Fenerbahçe maçının sonucunu da doğru tahmin etti.
Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi\'nde bulunan 97 yaşındaki \'Tuki\' isimli aldabra kaplumbağası derbi maçlarıyla ilgili yaptığı tahminlerle tanınıyor. Galatasaray- Fenerbahçe derbisi öncesi üzerinde takımların armalarının bulunduğu kutular Tuki\'nin önüne konuldu. Tuki önce Galatasaray\'ın bulunduğu kutuya doğru yönelse de daha sonra iki kutunun arasında durdu. Tuki iki kutunun arasında durunca derbide beraberlik olacağı yorumu yapıldı. Tuki, Galatasaray-Fenerbahçe maçını da doğru tahmin ederek, doğru tahmin sayısını 4\'e yükseltti.
Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi Eğitim ve Pazarlama Müdürü Gökmen Aydın, \"Dün oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin sonucunu Tuki yine bildi. Derbiler konusunda oldukça tecrübeli. Zaten 97 yaşında. Tabi bunlar şaka ama gerçekten bir şekilde derbileri doğru tahmin ediyor. Bunu yaparken önüne 2 tane kutu koyuyoruz. Kutunun içerisinde onun sevdiği besinlerden eşit miktarda var. Kutunun üstünü de ilgili takımların, rakip olan takımların logosu ile kaplıyoruz. Tuki hangisini seçerse o tahmini söylüyoruz. Bu güne kadarki 4\'üncü doğru tahminiydi. 2 kez beraberliği bildi. Bazen tercih yapmak istemiyor. 2 kutuya da gitmiyor, ortada duruyor. Israrla ortada duruyor. Biz de bu sonucu beraberlik olarak yorumluyoruz. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin de berabere sonuçlanacağını doğru tahmin etti. Tuki\'nin bu özelliği bizi mutlu ediyor. Zaten ülke tarafından bilinen bir kaplumbağa. Çünkü ülkemizin en yaşlı kaplumbağası. Bakalım gelecek derbilerde bu tahminleri devam edecek mi? Biz de merakla bekliyoruz\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mesut IŞIKBüşra KAYADARICA Kocaeli DHAKOCAELİ DarıcaFaruk Yalçın Hayvanat BahçesiGalatasarayFenerbahçeDarıca Faruk Yalçın Hayvanat BahçesiGalatasaray FenerbahçeTukiGalatasarayTuki GalatasarayFenerbahçeFaruk Yalçın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24