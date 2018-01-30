Kaplumbağa rehabilitasyon merkezine ziyaretçi akını

Cihan KAYA/ORTACA (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Ortaca ilçesinde yer alan, Türkiye\'nin ilk kaplumbağa rehabilitasyon merkezini geçen yıl 50 binden fazla yerli ve yabancı kişi ziyaret etti.

Dünyaca ünlü İztuzu Plajı\'nda bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi\'nde (DEKAMER) görevliler, yaralı kaplumbağaların tedavi, bakım ve rehabilitasyonunu yapıyor. Merkeze gelen yerli ve yabancı turistler, caretta carettalar ve diğer deniz kaplumbağaları hakkında bilgilendiriliyor. DEKAMER\'de, bulunduktan 45 gün sonra ölen albino caretta yavrusu ile yaralı bulunduktan 2 yıl sonra ölen 3D çene protezli caretta Akut-3 de sergileniyor.

DEKAMER Müdürü ve Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Kaska, \"Merkez, hem deniz kaplumbağalarının tedavisi anlamında hem de gelen ziyaretçilere verilen bilgiler ile farkındalık oluşturmakta. İztuzu Sahili bir anlamda da Muğla\'nın vitrini. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü adına deniz kaplumbağalarının koruyuculuğunu yapıyoruz. DEKAMER\'de yapılan bilgilendirmeler aracılığıyla, yaralı kaplumbağalar görüldüğünde merkezin aranması bakımından önemli sonuçlar aldık. Merkezimiz her gün 10.00 ila 18.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık. DEKAMER\'e İngiltere, Hollanda ve Almanya başta olmak üzere birçok ülkeden ziyaretçi geliyor. 2017 yılında 50 binin üzerinde ziyaretçiye bire bir bilgi verildi. Merkezde görevli yaklaşık 40 kişilik gönüllü ekiple, bunları başarıyoruz. Merkeze getirilen yaralı kaplumbağaları, röntgenlerini çekerek ve kan analizlerini yaparak ilaçla tedavi ediyoruz. Bu yıl 62 yaralı kaplumbağa tedavi altına alındı\" dedi.

Merkezde kış döneminde de kaplumbağaların tedavi ve rehabilitasyon çalışmalarının devam ettiğini belirten DEKAMER Alan Sorumlusu Şenol Menzek ise \"Amacımız kaplumbağaların tedavilerini tamamlayıp, tekrar doğal ortamlarına kavuşturmak. Şu an 2 caretta ve 1 Nil kaplumbağasının tedavisi devam ediyor. Bu yıl yaklaşık 62 kaplumbağa yaralı olarak merkezimize geldi. Yaralı kaplumbağaların neden yaralandığı, onların tedavileri için neler yaptığımızı açıklayarak, ziyaretçilerimizi bilgilendiriyoruz\" diye konuştu.



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