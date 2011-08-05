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Dünya

KAPLUMBAĞA JONATHAN 178 YAŞINA GİRDİ   LONDRA (A.A)

05 Ağustos 2011 15:21

-KAPLUMBAĞA JONATHAN 178 YAŞINA GİRDİ   LONDRA (A.A) - 05.08.2011 - Dünyanın en yaşlı hayvanı kaplumbağa Jonathan, 178 yaşına girdi. İlk kez 1900'lü yıllarda Boer Savaşı sırasında fotoğrafı çekilen Jonathan'ın bugüne kadar İngiliz Kraliyet ailesinden, IV George'dan Kraliçe II Elizabeth'e kadar sekiz Kral ve Kraliçe gördüğü, hayatı boyunca 50 başbakanın görev yaptığı bildiriliyor. Jonathan, halen diğer beş kaplumbağa David, Speedy, Emma, Fredricka ve Myrtle ile birlikte Güney Atlantik adası St Helena'da, yerel hükümetin özel olarak oluşturduğu korulukta yaşıyor. St Helena hükümetinden bir yetkili, 1882'de adaya getirilen üç kaplumbağadan biri olan Jonathan'ın geldiğinde 50 yaşının üzerinde olduğunu söyledi. Jonathan'dan önceki en yaşlı kaplumbağa Harriet, 2005'te 175 yaşındayken Avustralya'da ölmüştü.

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