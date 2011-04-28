-KAPLAN'DAN OTURMA EYLEMİ ŞIRNAK (A.A) - 27.04.2011 - Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, bazı partililerle Silopi-Habur karayolunda oturma eylemi yaptı. Silopi ilçesine bağlı Çalışkan Beldesindeki parti binasının açılışına katıldıktan sonra ilçeye dönmek için yola çıkan Kaplan, beraberindeki BDP Silopi İlçe Başkanı Bahattin Alkış ve partililer ile Üçyol kavşağında araçlarından inerek, Silopi-Habur karayolunda oturma eylemi yaptı. Yaklaşık 5 dakika süren eylem nedeniyle karayolunda trafik akışı sağlanamadı. Eylemin ardından BDP ilçe başkanlığı binası önünde kurulan ''demokratik çözüm çadırı''na kadar yürüyen Kaplan ve beraberindekiler, çadır önünde toplandı. Burada Kürtçe bir açıklama yapan Kaplan, kurdukları çadırlara herhangi bir müdahale yapılması durumunda buna izin vermeyeceklerini belirterek, ''Sivil itaatsizlik eyleminin önüne kimse geçemez'' dedi. Kaplan ve beraberindekiler daha sonra BDP ilçe başkanlığına gitti.