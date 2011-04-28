T24 LogoT24 Logo
Gündem

KAPLAN'DAN OTURMA EYLEMİ  ŞIRNAK (A.A)

28 Nisan 2011 00:31

-KAPLAN'DAN OTURMA EYLEMİ  ŞIRNAK (A.A) - 27.04.2011 - Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, bazı partililerle Silopi-Habur karayolunda oturma eylemi yaptı. Silopi ilçesine bağlı Çalışkan Beldesindeki parti binasının açılışına katıldıktan sonra ilçeye dönmek için yola çıkan Kaplan, beraberindeki BDP Silopi İlçe Başkanı Bahattin Alkış ve partililer ile Üçyol kavşağında araçlarından inerek, Silopi-Habur karayolunda oturma eylemi yaptı. Yaklaşık 5 dakika süren eylem nedeniyle karayolunda trafik akışı sağlanamadı. Eylemin ardından BDP ilçe başkanlığı binası önünde kurulan ''demokratik çözüm çadırı''na kadar yürüyen Kaplan ve beraberindekiler, çadır önünde toplandı. Burada Kürtçe bir açıklama yapan Kaplan, kurdukları çadırlara herhangi bir müdahale yapılması durumunda buna izin vermeyeceklerini belirterek, ''Sivil itaatsizlik eyleminin önüne kimse geçemez'' dedi. Kaplan ve beraberindekiler daha sonra BDP ilçe başkanlığına gitti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24