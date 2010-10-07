-KAPLAN YEŞİLLER PARTİSİ GRUP BAŞKANI OLDU STOCKHOLM (A.A) - 07.10.2010 - İsveç Meclisinin tek Türk milletvekili Mehmet Kaplan, Yeşiller Partisi meclis grup başkanı seçildi. İsveç'te 19 Eylülde yapılan seçimlerde meclisin 3. büyük partisi olan Yeşiller Partisi, meclis grup salonunda bugünkü oturumda parti grup başkanını seçti. 3 adayın katıldığı seçimde Kaplan, oy çokluğu ile partisinin meclis grup başkanı oldu. Mehmet Kaplan, İsveç'te ilk kez bir Türk milletvekilinin bir partinin grup başkanlığına seçildiğini kaydederek, bundan dolayı çok sevinçli ve heyecanlı olduğunu söyledi.