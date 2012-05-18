Kaplan: Org. Özel’e güvenmiyoruz

BDP’li Hasip Kaplan, Uludere olayının sorumlusunun Genelkurmay, hükümet ve Başbakan Erdoğan olduğunu iddia etti. Kaplan, “AKP'li gibi davranan Genelkurmay Başkanı'na güvenmiyor, inanmıyoruz” dedi.



BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan, TBMM'de bir basın toplantısı düzenledi.

Kaplan, Uludere’de 34 kişinin öldüğü bombardıman konusunun aydınlatılamadığını söyledi.

''Saldırıda hala hangi insansız hava aracının kullanıldığı'' sorusunun cevabının olmadığını belirten Kaplan, Hükümet ve Genelkurmay Başkanlığı'nın "McCarthizm" zihniyetiyle hareket ettiğini öne sürdü.

Kaplan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hükümet ve Genelkurmay Başkanlığı'nın sorumluluğu söz konusu olduğu için soruşturma başlatması gerektiğini söyledi.

''Artık birilerinin Meclis'e ve adalete hesap vermesi gerekiyor'' diyen Kaplan, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı'nın görevinin denetim yapmak olduğunu, yorum yapmak olmadığını ifade etti.

Kaplan, Pentagon sözcüsünün ''haberin nasıl sızdırıldığını bilmiyoruz'' diyerek Genelkurmay'ın yaptığı açıklamayı yalanladığını savundu.



‘El Beşir gibi tutuklama kararı çıkar'



Kaplan, ''İnsanlık suçu katliamı karşısında siyaseten sorumlu olan Hükümet ve Başbakan, ulusal yargıyı bu şekilde etkilediği zaman ulusal üstü yargının harekete geçmesi kanallarını da güçlendirmiş oluyor. Böylesi bir Başbakan, yarın Türkiye Cumhurbaşkanı olmaya kalkarsa, El Beşir gibi, verdiği tutuklama kararlarıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi'yle karşı karşıya kalması da kaçınılmazdır'' sözlerini sarf etti.



‘Genelkurmay Başkanı'na güvenmiyoruz'



Kaplan, bir soru üzerine, yargıya ve özel yetkili mahkemelere güvenmediklerini belirterek, ''Genelkurmay'ın 1990'lı yıllarda yaşanan binlerce köyün yakıldığı ve faili cinayetin işlendiği olaylardan sonra AİHM'de mahkum olması karşısında, kimse bizi, Hükümetin emri altına girmiş AKP'li gibi davranan Genelkurmay Başkanı'na inandırmaya zorlamasın, yeltenmesin. Biz güvenmiyoruz, inanmıyoruz, bu katliamın sorumlusu olarak görüyoruz ve yargının önüne çıkmasını istiyoruz'' dedi.

Başka bir soru üzerine ise Kaplan, heronların ve pradatörlerin yazılımının Türkiye'nin elinde olmadığını iddia etti.

O yazılıma İsrail ve Pentagon'un istediği gibi müdahale edebileceğini ifade eden Kaplan, ''İpler kimin elinde ona bakacaksınız, ip kimin elindeyse o oynatır'' diye konuştu.



‘Şırnak'tan havanızı alırsınız'



Şırnak'ta AK Parti yöneticisinin öldürülmesine değinen Kaplan, ''Bunun arkasında BDP varmış gibi göstermek yanlıştır'' dedi.

Kaplan, ''Başbakan'ın; 'Diyarbakır'ı, Van'ı, Şırnak'ı istiyorum' demeye başlaması bu saldırıların da nedenlerini iyi açıklıyor. Potamyalı bir Başbakan, Mezopotamya'nın fethine çıkıyor. Böylesi bir seçim yarışı olabilir mi? Şırnak'ı istiyorsunuz, havanızı alırsınız oradan'' dedi.