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Kaplan: Başbakan'ın ruh hali iyi değil, papa gibi konuşuyor, kendini halife sanıyor

Hasip Kaplan: Uludere katliamı Başbakan'ın kabusu olmaya başlamıştır.

28 Mayıs 2012 21:29

Başbakan'ın 'ölü sevici olarak nitelediği BDP'li Hasip Kaplan, ''Kürtajda Papa gibi konuşacak, sezaryende şaşacak, kendini halife sanacak bir konumdadır. Başbakan'ın ruh hali iyi değil...'' diye cevap verdi.

TBMM'de BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan ile beraber bir basın toplantısı düzenleyen Pervin Buldan, ilk olarak Cumartesi Anneleri'yle beraber dün yaptıkları eylemi anlattı. Halen Aydın Yenipazar Cezaevi'nde kalan Mehmet Ağar'ın 1990-95 yılları arasındaki faili meçhul cinayetlerden sorumlu olduğunun altını çizen Buldan, burada yaptıkları oturma eyleminin amacı ile ilgili, "Orada olup olmadığını bilmediğimiz Ağar'ın 2 yıl gibi komik bir ceza verilmesini protesto ettik. Ayrıca Korkut Eken'in 'onların katili PKK' yönündeki açıklamasını da manidar buluyoruz" diye konuştu.

PKK tarafından kaçırılan AKP yöneticilerine ilişkin "Savaş süreçlerinde böyle şeyler olur, ama biz hiçbir zaman kaçırmaktan, ölmekten ve öldürmekten yana değiliz" yönündeki açıklamasının, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından saptırıldığını belirten Buldan, "Biz bu coğrafyada kan dökülmemesi, insanların yaşamını yitirmemesi için sürekli mücadele ettik. Ölen çocuklar bizim çocuklarımız. Gerilla da polis de asker de olsa, bu coğrafyada yaşanan acılar hepimizin yüreğini yakıyor. Ancak Başbakan savaştan yana politika izlemeyenleri kendisine hedef olarak belirliyor" dedi.

 

'Ben ölümün ne olduğunu bilirim'

 

30 yıllık savaş sürecinde eşini kaybettiğini, yetim çocuğunu kendisinin büyüttüğünü ifade eden Buldan, "Ben ölümün ne anlama geldiği çok iyi bilen biriyim. Dolayısıyla Sayın Başbakan ölümü benden daha iyi bilecek bir insan değildir. Ölümün, yetim bir çocuğu büyütmenin ne anlama geldiğini ben Başbakan'dan çok daha iyi bilirim. Bu savaşın bitmesi için de mücadele eden bir insanım. Bu konuda mücadelemiz devam edecek" diyerek, Başbakan'ın bu üslubundan vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

 

'Uludere katliamı bir nevi srebrenica'dır'

 

Daha sonra söz alan Hasip Kaplan ise, "Toplu katliam, insanlığa karşı işlenen suçların en adisi, alçakçası ve en rezilidir. Uludere, budur" diyerek şöyle konuştu: "Kullandığı kelime ve uslupları siyaset literatürüne kazandıran bu başbakana, sadece siyasetinin Pozantı'da pedofili olduğunu, Uludere'de de zatişahanelerinin İmam Zamzami Abdulbari gibi konuştuğunu buradan altını çizerek hatırlatıyorum. Gitsin okusun öğrensin ne dediğimi. İnsanlık suçu öyle es geçilecek bir olay değil. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Yahudi soykırımında Nürnberg mahkemelerinden Bosna Hersek'e, Miloşeviç'e, Radkov Miladizç'e, Radovan Karazdiç'e ve El Beşir'e, Sudan'dan Ruanda'dakilere kadar Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne kadar... Uludere Katliamı bir nevi Srebrenica'dır arkadaşlar, açık söylüyorum burada. Şunu söylüyorum Kürt halkının tarihinde üç tane seçilmiş travma vardır. 33 Kurşun, Halepçe ve günümüzde Roboski. Roboski'nin baş sorumlusu Başbakan siyaseten emri verendir burada tekrar ediyoruz ve tarih bunun sorumlusu olarak yazacaktır, bu yazılan tırnak içinde diyorum 'Katil' olarak geçecektir bu sorumlular. Çok açık söylüyorum."

 

'Ölü çocukların bedenleri, seni kovalayacak'

 

AKP'nin İstanbul İl Kongresi'nin yapıldığı Arena'da Başbakan Erdoğan'ın şov yaptığını belirten Kaplan, "Şovda bu katliamdan hesap soran muhalefeti, bu pervasız diliyle eleştiren Başbakan Kürt halkının düşmanı olduğunu ilan etmiştir" dedi. Kaplan şunları söyledi:

"Elbetteki hesap sormak insanım diyen herkesin sadece Hasip Kaplan'ın, BDP'nin, CHP'nin değil, insanlık adına herkesin boynunu borcudur. Ve Uludere katliamı gün ışığına çıkmak zorundadır. Uludere katliamında baş olacaksın, sonra da sorumluluklar taşıyacaksın. Sayın Başbakan ölü çocuklar paramparça bedenleri ile seni kovalayacak, adalet yerini bulana kadar. Çok açık söylüyoruz; Uludere katliamı insanlık suçu olduğu için uluslararasıdır. Uluslararası hukuka intikal etmiştir. Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne verdik, BM İnsan Hakları Komiserliği'ne verdik, Türkiye Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tarafı olmayan iki devletten biridir. İsrail olmuştur, Türkiye olmuştur. Neden? Çünkü Uluslararası Ceza Mahkemesi soykırım, savaş suçlarını, insanlığı karşı saldırı suçlarını yargılıyor.

'Siz neden çekinip, korkup imzalamıyorsunuz?' diye soruyoruz. 30 yılda çok şeyler yaşandı bu ülkede ve her birisi insanlık suçu açısından son derece vahim, ağır sonuçlar yaptırımları olan bir durum. Sayın başbakan Ulusal yargıda yırtarız diyor ama ulusal üstü yargıda her an tutuklanabilir, El Beşir gibi. İşte onun ödünü patlatan, korkutan, dehşete düşüren ve 'Uluslararasılaştırıyorlar' deyip kıyameti koparmasının nedeni budur.

 

'Başbakan'ın ruh hali iyi değil'

 

Biz Uludere katliamını açıklığa kavuşturana kadar kabusunuz olacağız demiştik, Meclis’e geldiğimiz ilk gün 2 Ocak'ta. Ve Uludere katliamı Başbakan'ın kabusu olmaya başlamıştır. Sayın Başbakan enteresan bir kişilik. Kürtajda Papa gibi konuşacak, sezaryende şaşacak, kendini halife sanacak bir konumdadır. Başbakan'ın ruh hali iyi değil arkadaşlar, samimiyetle söylüyorum. Bu söylem hele başbakanlık makamında oturan birisi tarafından yapılıyorsa ve kontrolsüz bir güçse başı ezilmekle tehdit ediyor."

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