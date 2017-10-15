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Kapkaççıyı yakalayıp polise teslim ettiler

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da kaldırımda yürüyen yaşlı bir kadının çantasını kapkaç yaparak kaçmaya çalıştığı öne sürülen 19 yaşındaki H

15 Ekim 2017 18:19

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da kaldırımda yürüyen yaşlı bir kadının çantasını kapkaç yaparak kaçmaya çalıştığı öne sürülen 19 yaşındaki H.K., çevredekiler tarafından yakalanarak, polise teslim edildi.
Olay, Çorum kent merkezi Osmancık Caddesi\'nde meydana geldi. H.K., kaldırımda yürüyen yaşlı bir kadının omzundaki çantasını alıp, koşarak kaçmaya başladı. Yaşlı kadının çığlıkları üzerine bölgede bulunanlar H.K.’nin peşine düştü. Ara sokaklara girerek kaçmaya çalışan şüpheli, bir otoparka girince yakalandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerine teslim edilen ve su tesisatçılığı yaptığı beirtilen H.K., gözaltına alındı.

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