Kapkaççıyı güvenlik kamerası yakalattı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA\'nın Yüreğir ilçesinde, Suriye uyruklu 2 kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalan Abdurrahim B., güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilip, yakalandı.

Olay, ilçeye bağlı Levent Mahallesi\'nde meydana geldi. Motosikletli Abdurrahim B., iddiaya göre, Suriyeli 2 kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çaldı. Kapkaççı, olay sonrası, kullandığı motosikleti bırakarak, kaçtı. Abdurrahim B., çantaların içinden çıkan 2 cep telefonunu ise sattı. Olayla ilgili araştırma yapan Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak, Abdurrahim B.\'yi yakaladı. Gözaltına alınan Abdurrahim B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



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