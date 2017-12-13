T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kapkaççı kız kardeşler yakalandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da 3 ayrı kapkaç olayına karışan kız kardeşler R

13 Aralık 2017 18:59

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da 3 ayrı kapkaç olayına karışan kız kardeşler R.E. (19) ile B.E. (17), polis tarafından yakalandı. R.E.\'nin adı açıklanmayan erkek arkadaşının ise kapkaç olaylarında motosikleti kullandığı belirlendi. Kardeşlerin, kadın olduklarının anlaşılmaması için kapkaç anında bere taktıkları ortaya çıktı.
Polisi alarma geçiren kapkaç olayları, Kepez ilçesi Gündoğdu, Emek ve Şafak mahallelerinde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kapkaç olaylarında kullanılan motosikletin, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi\'nde olduğunu tespit etti. Düdenbaşı Mahallesi\'nde polisin kendilerini takip ettiğini fark eden 2 kişi, motosikleti bırakıp kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamamacının ardından R.E. adlı genzç kız yakalanırken, adı açıklanmayan erkek arkadaşı kayıplara karıştı. Sağlık kontrolü sonrasında ifadesi alınan R.E., kapkaç olaylarını kız kardeşi B.E. ve sevgilisinin gerçekleştirdiğini söyledi. İfade işleminin ardından R.E. Asayiş Şube\'den, B.E ise Çocuk Şube Müdürlüğü\'nden adliyeye sevk edildi.
Polis, olaylarda motosikleti adı açıklanmayan erkek şüphelinin kullandığını, kapkaç olaylarını ise B.E. ile R.E\'nin gerçekleştirdiği, kapkaç anında kadın olduklarının anlaşılmaması için bere taktıkları ortaya çıktı. 3 gün önce Isparta\'dan kaçarak Antalya\'ya gelen kız kardeşlerin, madde kullandıkları için kapkaç yaptıklarını söyledikleri belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bülent TATOĞULLARIANTALYA DHAANTALYAKardeşlerinPolisiKepezGündoğdu EmekEmniyet Müdürlüğü AsayişMüdürlüğü Gasp Büro AmirliğiMuratpaşaYeşildere MahallesiDüdenbaşı MahallesiKısaSağlıkAsayiş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24