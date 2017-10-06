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Kapkaç yaptığı parkta tekrar gelince yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da parkta yürüyen 36 yaşındaki Yeliz Matpan'ın elindeki cep telefonunu kapkaç yoluyla çaldığı iddia edilen 19 yaşındaki Mustafa Berkan D

06 Ekim 2017 14:19

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da parkta yürüyen 36 yaşındaki Yeliz Matpan\'ın elindeki cep telefonunu kapkaç yoluyla çaldığı iddia edilen 19 yaşındaki Mustafa Berkan D., ertesi gün aynı yere gelince yakalandı.
Kent merkezindeki Atatürk Parkı\'nda yürüyen Yeliz Matpan\'ın cep telefonu, arkasından yaklaşan bir kişi tarafından kapkaç yöntemi ile çalındı. Genç kızın şikayeti üzerine soruşturma başlatan polis, olayın meydana geldiği yerde güvenlik tedbirini arttırdı. Yeliz Matpan\'ın verdiği bilgilerle eşkali belirlenen şüpheli Mustafa Berkan D., olayın ertesi günü parka gelince, polis tarafından yakalandı. Şüpheli ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemede tutuklandı.

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