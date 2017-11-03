Kapkaç şüphelisi: Babama göstermek için çaldım

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da 25 yaşındaki A.F.Y., Gökçek Şahin\'in cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldı. Kısa sürede yakalanan A.F.Y. ifadesinde, babasının hediye ettiği telefonu uyuşturucu için sattığını, yerine göstermek için bu telefonu çaldığını söyledi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Muratpaşa İlçesi Meltem Mahallesi\'nde meydana geldi. Yolda telefonla konuşarak yürüyen Gökçek Şahin\'in yanına yaklaşan A.F.Y., telefonu alıp kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kaçamayacağını anlayan A.F.Y., telefonu bir sitenin bahçesine attıktan sonra binaya girip saklandı. A.F.Y., apartman içinde polis-vatandaş işbirliğiyle yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen A.F.Y., ifade alma işlemi için Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine götürüldü.

İfadesinde çok pişman olduğunu söyleyen A.F.Y., babası C.Y.\'nin kendisine telefon hediye ettiğini, ancak uyuşturucu madde almak için sattığını, babası birkaç kez sorunca paniğe kapıldığını, yerine göstermek için telefonu çaldığını söyledi.

A.F.Y., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.



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