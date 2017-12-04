Kapkaç için motosiklet çalmışlar

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da E.G.\'nin (19) cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan F.I. ile arkadaşı M.A., yakalandı. İki şüphelinin olayda kullandıkları motosikleti de çaldıkları ortaya çıktı.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Kepez İlçesi Emek Mahallesi\'nde meydana geldi. Diş muayenesinden evine gitmek üzere yola çıkan E.G.\'nin elindeki cep telefonunu alan kapkaççı, 100 metre ileride plakasız motosikletle bekleyen kişiyle birlikte kaçtı. Kapkaç mağduru genç kız, 155\'i arayarak durumu bildirdi. Sevk edilen polis ekipleri, şüphelilerin eşkalini belirlemek üzere genç kızın ifadesine başvurdu. GPRS sisteminden telefonun yerini belirleyen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri, kapkaç şüphelileri F.I. ile M.A\'yı yakaladı. Sağlık kontrolü sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne getirilen şüphelilerin, suç işledikleri sırada kullandıkları motosikleti de Kepez ilçesinde bir evden çaldıkları ortaya çıktı. İkilinin olay öncesinde 4 kişiye daha kapkaç girişiminde bulunduğunu, ancak korktukları için vazgeçtikleri ortaya çıktı. 2 şüphelinin kapkaç ardından kaçmaları güvenlik kameraları ile kaydedildi.



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