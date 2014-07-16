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Kapıyı açmak için getirdiği patlayıcı elinde patladı

Adana’nın Kozan İlçesi’nde 48 yaşındaki sınıf öğretmeni Hamit Memiş, eski eşinin evinin kapısını açmak için getirdiği patlayıcının elinde patlaması sonucu hayatını kaybetti

16 Temmuz 2014 00:21

Adana'nın Kozan ilçesi Karacaoğlan Mahallesinde gerçekleşen olay Hasan Basri Demirci Bulvarı’ndaki Sungu Apartmanı’nın 3’üncü katında meydana geldi. Aliboğaz İlkokulu’nda görev yapan sınıf öğretmeni Hamit Memiş, bir süre önce boşandığı 60’ıncı Yıl İlkokulu’nda sınıf öğretmeni Şengül Yavuz’un evine giderek çocukları Nagihan, Kevser Nihan, Nurcihan, Damlanur’u görmek istedi.

Milliyet'te yer alan haberde eşi ve çocuklarının kendisiyle görüşmek istememesi üzerine Hamit Memiş, iddiaya göre dairenin kapısını açmak için yanında getirdiği patlayıcıyı kapının önüne bıraktı.

Kapının önünde meydana gelen patlama çevrede korku paniğe neden oldu. Aynı apartmanda oturan Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Komiser M.K. patlama sesi üzerine Şengül Yavuz’un dairesinin önüne gelerek Hamit Memiş’e müdahale etmek istedi. Ancak Hamit Memiş, ilk patlamada kapının açılmaması nedeniyle kapıya bırakmak istediği ikinci patlayıcı elinde patladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

 

Tehdit ediyormuş

 

Sağlık ekipleri Hamit Memiş’in öldüğünü belirlerken, Şengül Yavuz ve çocukları itfaiye merdiveniyle aşağıya indirildi. Hamit Memiş’in bir süredir tekrar birleşmek için Şengül Yavuz’a baskı yaptığı, olumsuz cevap alması üzerine ise ölümle tehdit ettiği önü sürüldü. Ayrıca Şengül Yavuz’un tehditler nedeniyle daha önce eşi hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

 

Bomba uzmanları çağırıldı

 

Öte yandan, Hamit Memiş’in olay da kullandığı patlayıcının özelliklerinin belirlenmesi için Adana Emniyet Müdürlüğü’nden gelen bomba uzmanları çalışma başlattı.

Memiş’in cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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