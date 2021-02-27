Kapitol polisi: Milis gruplar Biden'ın konuşması sırasında Kongre binasını patlamayı planlıyor

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Kapitol Polisi'nin geçici şefi, 6 Ocak'ta Kongre binasını basan milis grupların Başkan Joe Biden da oradayken Kongre'yi patlatmayı planladıklarını ifade etti.

Temsilciler Meclisi'nin bir alt komitesine ifade veren Yogananda Pittman, bu saldırının Joe Biden'ın Kongre'nin ortak oturumunda ilk resmi konuşmasını yaparken gerçekleştirilmesinin planlandığını söyledi. Yakın zamanda gerçekleştirilmesi planlanan konuşma için bir tarih belirlenmedi.

Duydukları tehditlerden söz eden Pittman, "6 Ocak'ta milis grupların da orada(Kongre binası baskınında) olduğunu biliyoruz. Kapitol'ü patlatıp olabildiğince fazla üyesini öldürmek istiyorlar" dedi.

Pittman, Kongre binası etrafındaki güvenlik önlemlerinin güçlendirilmesine destek verdiğini söyledi.

FBI ve diğer ABD'li güvenlik kurumları, Washington ve diğer kentlerde 6 Ocak'a benzer olayların meydana gelmemesi için aşırı sağcı grupları yakın takibe almıştı. Kolluk kuvvetleri ve istihbarat kurumlarının Biden'ın Kongre'de konuşacağı sırada çok yoğun önlemler alması bekleniyor.