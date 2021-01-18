Kapitol baskınından sonra tutuklanan Trump destekçisi: Başkan'ın çağrısına uydum, vatanseverliğimi gösterdim; bunu hak etmiyorum

ABD Kapitol binasına baskın yapan Trump destekçilerinden biri, federal yetkililer tarafından tutuklandıktan sonra Donald Trump'tan af diledi ve "onun isteğiyle oraya gittiğini, vatanseverliğini gösterdiğini" savundu.

The Guardian'da yer alan habere göre, Jenna Ryan isimli bir Trump destekçisi, ABD tarihinin kaos dolu gecelerinden biri olan Kapitol baskınında özel jetiyle birlikte Washington DC'ye gitti. Kapitol binasını bastığı anlarda kendini videoya çeken Ryan, pek çok baskıncı gibi federal yetkililer tarafından yakalandı.

Federal yetkililer tarafından tutuklanan Ryan, Donald Trump'a seslenerek af çağrısında bulundu. "Başkan'ın yapmamızı istediğini yaptım" diyen Ryan "vatanseverliğini gösterdiğini" savundu. Hapis cezasıyla karşı karşıya olduğunu söyleyen Ryan "bunu hak etmiyorum" dedi.

ABD'de Joe Biden'ın başkanlığının Kongre tarafından resmileşeceği oturum sırasında Donald Trump'ın mitingi sonrası yaptığı çağrıyı takip eden destekçi gruplar Kongre binasına baskın düzenlemişti. Kongre oturumunun durdurulduğu baskında çıkan çatışmalar sonucu 5 kişi hayatını kaybetmişti. Yetkililer Kapitol binasını basan kişileri sosyal medya paylaşımlarından yardım alarak buluyor.