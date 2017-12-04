Kapısı koçbaşı ile açılan evde 70 paket metamfetamin ele geçirildi

BATMAN, (DHA)- BATMAN\'da Narkotim ekiplerinin bir eve yaptığı operasyonda, satışa sunulmak üzere hazırlanmış 70 paket metaamfetamin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Narkotim ekipleri; parklarda, açık alanlarda, ağaçlık alanlarda ve metruk binalarda uyuşturucu madde kullanan ve bulunduranlara yönelik operasyonlar düzenledi. Bu kapsamda uyuşturucu madde ticaretinin yapıldığı tespit edilen bir eve de operasyon yapıldı. Evin içinde bulunanların açmadığı kapı, koçbaşı ile kırıldı. Evde bulunan 3 kişinin camdan dışarı atmaya çalıştığı, satışa sunulmak üzere paketlenmiş 25.5 gram gelen 70 paket metaamfetamin maddesi ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli, Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.