Kapının önüne koyuldu

Alman teknik direktör Michael Skibbe'nin Galatasaray'da görevine son verilmesi Alman basınında da benzer haberlerle yer aldı.



Bild gazetesi, Galatasaray'da 257 gün teknik direktörlük koltuğunda oturan Skibbe'nin "kapının önüne koyulduğunu" yazdı.



Galatasaray'ın son 5 maçtan ancak birini kazanabildiği ifade edilen haberde, hafta sonu da Kocaelispor'a karşı 5-2 gibi çok kötü bir sonuç aldığı kaydedildi.



B.Z gazetesi, Skibbe'nin 8 ay sonra görevine son verildiğini, bu zaman diliminin Türk futbolunda yabancı bir antrenör için kısa bir zaman olmadığı görüşüne yer verdi. Gazete, Skibbe'nin bu nedenle cesur bir şekilde mücadele ettiğini, bunun Skibbe'nin yurt dışındaki ilk görevi olduğunu belirtti.



Haberde, Skibbe'nin, oyuncuyken Wattenscheid 09'un genç takımıyla Almanya şampiyonu olduğu, daha sonra FC Schalke 04'e gittiği ve Alman Birinci Ligi'nde 14 kez forma giydiği, ancak 22 yaşında dizinden ağır sakatlanarak futbol kariyerini bıraktığı anımsatıldı. Skibbe'nin teknik direktör olarak da Borussia Dortmund'da görev yaptığı, daha sonra Rudi Völler tarafından milli takımının antrenörlüğü görevine çağrıldığı, daha sonra Leverkusen ve İstanbul'da teknik direktör olarak çalıştığı, bunun iyi bir kariyer olduğu ifade edildi.



"Frankfurter Rundschau" gazetesi de "Galatasaray Skibbe'yi kovdu" başlığıyla verdiği haberde, Skibbe'nin 7 ay sonra bir "deniz kazası" geçirdiği ve Kocaelispor yenilgisinden sonra görevine son verildiğini yazdı.



"Berliner Morgenpost" gazetesi ise Skibbe'nin "Boğaziçi macerasının" 257 gün sonra sona erdiğini belirtti.



Gazetelerde, Skibbe'nin yerine Bülent Korkmaz'ın göreve getirildiği ve Alman teknik adamın hala yurt dışında çalışmak istediği de ifade edildi.

