‘Kapımız müzakerelere açık’



Almanya Başbakanı Angela Merkel, Paris'te Hollande ile görüşmesinden sonra düzenlenen basın toplantısında, Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras'ı acilen harekete geçmeye çağırdı. Merkel, Tispras'tan bu hafta içinde ülkesinin ekonomik geleceğine dair somut bir plan hazırlamasını beklediklerini belirterek, “Zaman daralıyor. Bu hafta önerilerin önümüze gelmesine değer vereceğiz” dedi. Merkel orta vadeli bir plan için Yunan ekonomisinin yeniden büyümesini sağlayacak açık ve net öneriler beklediklerini belirterek, “Kapıların müzakerelere açık kalacağını açıkça söylüyoruz” dedi. Ancak Başbakan, Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM) çatısı altında yapılacak yardımlar için gerekli şartların yerine gelmediğine dikkat çekti.

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande da Merkel ile buluşmasından sonra, Yunanistan Başbakanı Tsipras'ı ciddi öneriler sunmaya çağırdı. Hollande da kapıların açık olduğunu ancak zaman baskısının arttığını belirtti.

Yunanistan için hazırlanan yardım programının süresi 30 Haziran'da dolmuştu. AB, Avrupa Merkez Bankası ve IMF'den oluşan uluslararası alacaklıların yardım karşılığında talep ettiği refomrları kabul etmeyen Yunan hükümeti reform programını referanduma götürmüş ve pazar günkü oylamada Yunan halkının yüzde 60'ından fazlası sıkı tasarruf önlemleri içeren programa 'hayır' demişti.

AMB limiti yükseltmedi

Öte yandan Avrupa Merkez Bankası Yunan bankalarını iflastan koruyan acil likidite yardımlarının sürdürüleceğini ancak limitin yükseltilmediğini duyurdu. Krediler, Yunan bankalarının ödeme kabiliyetini muhafaza etmesini sağlıyor. Yunanistan'daki bankaların çarşamba akşamına kadar kapalı kalması bekleniyor.