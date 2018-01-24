T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kapılarını balyozla kırıp girdiği 3 işyerini soyan şüpheli yakalandı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da işyerlerinin kapılarını balyozla kırarak yaklaşık 15 bin liralık hırsızlık yapan şüpheli, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi

24 Ocak 2018 14:57

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'da işyerlerinin kapılarını balyozla kırarak yaklaşık 15 bin liralık hırsızlık yapan şüpheli, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Nilüfer ilçesinde 3 farklı işyerine kapıları balyozla kırarak giren ve 15 bin lira değerinde nakit para ve ziynet eşyası çalan şüpheliyi tespit etmek için geniş çaplı soruşturma başlattı. 55 farklı güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelinin daha önceden de hırsızlık suçundan kaydı bulunan Gökhan M. (36), olduğunu belirledi. Ekipler, şüphelinin kullandığı aracı takibe aldı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Gökhan M., Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Şüpheli, Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gökhan M.\'nin işyerlerinin kapılarını balyoz ile kırması, kapıları tekmelemesi ve hırsızlık yapması güvenlik kameraları ile görüntülendi.

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BerktuğDHA BURSABursa Emniyet Müdürlüğü AsayişHırsızlık Büro AmirliğiNilüferGökhanEkiplerPolisEmniyet MüdürlüğüneEmniyet MüdürlüğüFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24