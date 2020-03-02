Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısının ardından Avrupa geçmek isteyen sığınmacılar için kapılar 'açıldı'. Karar gazetesi yazarı Yusuf Ziya Cömert, “Kapılardan çıkıp gidenlerden daha fazlası, Avrupa’ya geçiş fırsatı kollamak için Türkiye’ye akın edebilir” düşüncesini dile getirdi.

Cömert, "Dünya söz ile takdir ediyor fakat hiç kimse elini taşın altına koymuyor. Türkiye, İdlib’deki rejim vahşetinin sebep olabileceği insani felaket hakkında bir fikir vermek için daha önce kapalı tuttuğu hudut kapılarını gevşetti. Böyle bir tasarruf Avrupa’yı düşünceye sevk edebilir. Belki bu sayede Avrupa’da birkaç kişi Suriye meselesini ciddiye alabilir. Yine de dengeyi korumak, muhtemel yan etkileri dikkate almak lazım. Aynı tasarruf Avrupa’da zaten eksik olmayan Türkiye antipatisini arttırabilir." görüşünü savundu.

Cömert, "Bir hassas nokta daha. Buna bir ara İçişleri Bakanı Süleyman Soylu temas etmişti.Kapılarımızın dışarıya açık olması Türkiye’yi Asyalı, Afrikalı sığınmacılar için cazip bir geçiş ülkesi haline getirebilir. Kapılardan çıkıp gidenlerden daha fazlası, Avrupa’ya geçiş fırsatı kollamak için Türkiye’ye akın edebilir.Devlet aklı bu hassas noktaları mutlaka dikkate alıyordur, gerekeni mutlaka yapıyordur diyebilir miyiz? Bu soruya ‘evet’ demek isterdim. Ama bunca menfi tecrübeden sonra maalesef diyemiyorum." ifadesini kullandı.

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