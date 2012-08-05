Kapıkule'den geçen bir minibüsten cephane çıktı

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir minibüste 21 bin 587 adet tabanca veya tüfek mermisi ile 2'si susturuculu ve otomatik olmak üzere 5 adet tabanca ele geçirildi.



Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Yolcu Salonu Gümrük Sahası'na gelen M.A'nın kullandığı BZ 311 CH plakalı minibüsü, sürücünün durumundan şüphelenerek x-ray taramasından geçirdi.

Patlayıcı dedektör köpeği Senta'nın da yardımıyla yapılan aramada, 21 bin 432 adet dolu tabanca mermisi, 155 adet uzun namlulu yivli dolu tüfek fişeği, 1 adet uzun namlulu yivli tüfek boş kovanı, 190 adet kuru sıkı kapsül, 48 adet havai fişek ucu, 3 adet tabanca, 2 adet makineli tabanca, 1 adet havai fişek sevk tabancası, içlerinde 34 mermi bulunan tabancalara ait 7 adet şarjör ele geçirildi. Olay ilgili sürücü M.A ile yanındaki A.Ö. ve F.A. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 3 kişiden M.A, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'ndeki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.