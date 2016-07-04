Kapıkule'deki TIR kuyruğu 22 kilometreyi buldu

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan, Bulgaristan'a çıkış yapmak isteyen TIR'lar 22 kilometre kuyruk oluşturdu. Bulgaristan'a açılan diğer bir sınır kapısı Hamzabeyli'de 13, Yunanistan'a açılan İpsala'da ise 10 kilometreyi aşkın kuyruk oluştu.

DHA'nın haberine göre, Trakya Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'ne bağlıKapıkule Sınır Kapısı'nda 22 kilometre TIR kuyruğu oluştu. Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'ndan çıkış yapmak isteyen binlerce TIR şoförü, Kapıkule yolunda günlerdir bekliyor.

Her bayram öncesi aynı sıkıntıları yaşadıklarını dile getiren TIR şoförleri hem Türk tarafından hem de Bulgar ve Yunan tarafından gümrük işlemlerinin yavaş yapılmasından dolayı kuyruk çilesi yaşadıklarını belirtti. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise yoğunluğun Bulgaristan ve Yunanistan sınır kapılarının beklentilere cevap vermemesinden dolayı oluştuğunu söyledi.

"Sahipsiz kaldık"

Yaklaşık 3 gündür TIR kuyruğunda beklediklerini söyleyen TIR sürücüleri, geçtiğimiz yıl yapımı tamamlanarak hizmete açılan ve yaklaşık 300 TIR kapasiteli TIR Parkı'nın da yetersiz kaldığını belirterek, hem sıcakla hem de zamanla imtihan yaşadıklarını belirtti. Yıllardır uzun yol şoförlüğü yaptıklarını ve kuyruk çilelerinin bitmediğini dile getiren sürücüler, yetkililerin artık bu soruna bir çare bulmasını istediklerini söyledi.

"Tuvalet yok, ekmek yok, su yok"

İhracat yüklerini Avrupa ülkelerine götürmek için yola çıkarak Kapıkule Sınır Kapısı'na geldiklerini ve 3 gündür kuyrukta beklediklerini belirten TIR şoförleri, "Tamamen sahipsiz kaldık. Yetkililer lütfen ilgilensinler. Bu gümrüklerle ilgilensinler. Yetkililerin bu işe müdahale etmelerini istiyoruz. Burada tuvalet yok, ekmek yok, su yok" dedi.

Öte yandan, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türk işçilerin hem Kapıkule Sınır Kapısı'ndan hem de Pazarkule, Hamzabeyli ve İpsala Sınır Kapıları'ndan bayram ve yaz tatillerini geçirmek için ülkeye girişleri sürüyor.