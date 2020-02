Kapıkule'deki kuyruğun sona ermesi için Türk ve Bulgar yetkililer buluştu

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) - TÜRK ve Bulgar Gümrük yetkilileri bir araya gelerek Kapıkule Sınır Kapısı\'nda yaşanan uzun TIR kuyruklarının sona ermesi için görüşmelerde bulundu. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş, \"TIR kuyruklarının artık tarihe karşıcağına inanıyoruz ve bu yolda verimli çalışmalar yapmaya devam edeceğiz\" dedi. İki ülkenin gümrük yetkilileri kapıda karşılıklı gerçekleştirdikleri gözlem ve incelemelerinin ardından açıklama yaptı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan pazar günü Edirne\'de Bulgaristan\'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı\'nda incelemelerde bulundu. Pekcan, sınır kapısındaki geçişlerle ilgili olarak Bulgaristan\'da muhatabıyla görüştü ve ardından da TIR kuyruklarının çözümü için çalışmalar başladı. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş ve 10 kişilik heyet Kapıkule\'den Bulgaristan tarafına geçerek inceleme yaptı. Bulgar tarafındandaki incelemelerin ardından Bulgaristan Gümrük Müsteşarı Georgi Kostov ve beraberindeki heyet Türkiye tarafına gelerek Kapıkule Sınır Kapısı\'nda gözlem ve incelemelerde bulundu.

\'TIR KUYRUĞU TARİH OLACAK\'

İki heyet arasındaki görüşmelerin ardından açıklama yapan Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş, Kapıkule\'de TIR kuyruğunun tarih olacağını belirtti ve şöyle dedi:

\"Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan 19 Kasım 2018\'de Bulgaristan\'da gerçekleştirmiş olduğu başbakanlık ve bakanlıklar düzeyindeki temasları sonucunda bize vermiş oldukları talimatlar gereğince, her iki tarafın yetkililerinin bize vermiş olduğu talimatlar gereğince, Bulgaristan müsteşarı sayın Georgi Kostov ile birlikte bugün sabahtan itibaren Sofya tarafından yola çıkarak karayoluyla, Kapitan Anrreevo\'ya gelerek orada çeşitli incelemelerde bulunduk. Ardından bizim Türk tarafına geçtik. Verimli bir toplantı gerçekleştirdik bütün amacımız, Kapıkule\'de ve Kapitan Andreevo\'da oluşan kuyrukların bu kötü görüntünün artık tarihte kalması ve kalıcı çözüm bulunması. Bildiğiniz gibi kapılar tek taraflı çözülecek konular değildir. Muhatabını dahil etmek zorundayız. İşte biz de bugün bu amaçla burada kapının en yüksek yetkilisiyle diğer genel müdür arkadaşlarımızla birlikte verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantıdaki görüşmelerin sonucunda TIR kuyruklarının artık tarihe karşıcağına inanıyoruz ve bu yolda verimli çalışmalar yapmaya devam edeceğiz.\"

BULGARİSTAN\'A GEÇİŞLER YÜZDE 30 HIZLANDI

Bulgaristan Gümrük Müsteşarı Georgi Kostov da toplantıların verimli geçtiğini belirterek \"Sizde biliyorsunuz biz geçişleri yüzde 30 yükselttik. Bizim amacımız her iki tarafında hızlı çalışıp seri bir şekilde hem yolcu olarak hem de TIR ve yolcu aracı olarak daha hızlı daha güvenilir geçmeleridir\" dedi.

Koskov karşılıklı kapılarda yapılan gözlem ve incelemelerin ardından gerçekleşen toplantı sonrası açıklamalarına şöyle devam etti:

\"Mustafa Gümüş\'e yeni açacağımız iki peronu iki kantarı gösterdim. Buradan geçişlere başlanacak. Bunu göstermek benim için onurdu. Kuyruklar için bu büyük etki gösterecek. Yeni açılan bizim girişimiz sizin çıkışınız olan bu iki peron bilgisini sayın Gümüş\'e güvenle verdim. Personeli de hazır sizin ciddi bir şekilde burada var olan yükünüzü azaltacaktır. Daha hızlı daha çabuk TIR\'ların işlemleri olacak. Ciddi ve samimi bir şekilde yapmamız gereken çözümleri konuştuk. Buradaki hızlı geçişin şöyle bir etkisi var, yeni bir evrak açılıp onun mührü yapıldıktan sonra direk Avrupa ülkesine varabilmesi çok önemli. Ciddi kararlar alındı. Bir TIR sürücüsünün ilk yapılışından itibaren elektronik ortamda belgelerin hazırlanıp bu şekilde son noktaya kadar gitmesi çok önemli. Geçiş için Bizim ülkemizde Bulgaristan\'da TIR\'ın tekrar açılıp tekrar kontrol edilmemesi çok önemlidir geçiş için.\"



