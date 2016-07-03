Kapıkule'de TIR kuyruğu 24 kilometreyi buldu

Edirne üzerinden Avrupa'ya geçmek isteyen TIR şoförlerinin Kapıkule'de oluşturduğu kuyruk 24 kilometreyi buldu.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Bulgaristan'a açılan Kapıkule'de 24, Hamzabeyli'de 15, Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'nda ise 12 kilometrelik TIR kuyrukları oluştu. Gümrük yetkilileri, kuyrukların karşı gümrüklerin yavaş çalışmasına bağlarken, 30 derece sıcak havada iki gündür kuyrukta bekleyen sürücüler ise tepki göstererek çözüm bulunmasını istedi.

İhracat yüklerini Avrupa ülkelerine götürmek için yola çıkarak Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen TIR araçları dün Türk ve Bulgar gümrüklerinde işlemlerin yavaş yapılması nedeniyle 20 kilometreye yakın kuyruk oluşturmuştu. Gece yarısı devam eden kuyruk erimezken, bugün ise 24 kilometrenin üzerine çıktı. Yaklaşık 30 derecelik sıcak havada araçları içerisinde sıranın kendilerine gelmesini bekleyen sürücüler, yollarda ihtiyaçlarını karşılayabilecek her hangi bir işletme olmamasından yakındı.

Neden beklediklerini bilmiyorlar

Kapıkule Sınır Kapısı'na her geldiklerinde kuyrukta beklemek zorunda kaldıklarını belirten sürücüler, 250 araç kapasiteli TIR parkının da çözüm olmadığını söyledi. İki gündür kuyrukta beklediğini anlatan TIR sürücülerinden İsmail Özbek "Polonya'ya yük taşıyorum. 30 saatte 3 kilometre ilerledik. Daha da akıbetimizin ne olacağı belli değil. Neden beklediğimizi bilmiyoruz. Kimse bizi bilgilendirmiyor. Kimseden de cevap alamadık. Yol kenarında araçların içerisinde oturup sıramızı bekliyoruz" dedi.

TIR sürücülerinden Recep Balcı ise dün sabah 08.00'de sıraya girmesine rağmen henüz gümrüğe ulaşamadıklarını söyledi. Kendilerine bilgi veren bir kurumun olmamasından yakınan Balcı, "Dün sabah 08.00'de sıraya girdim. Hala sıradayız, ne arayan var ne soran var. Derneğimiz bile sormuyor halimizi. Yol kenarında imkan yok zaten. Bulgar gümrüğün yavaş çalıştığını duyduk. Yeter artık TIR sürücülerin çilesi bitsin" şeklinde konuştu.

Hamzabeyli'de 15 kilometrelik kuyruk

Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise yurt dışına çıkış yapmak isteyen TIR araçları 15 kilometre kuyruk oluşturdu. Yol kenarına sıralanan araçlarda beklemek zorunda kalan araç sürücüleri, çevrelerinde ihtiyaçlarını karşılayacak her bir tesis olmamasından yakındı.

İpsala'da da kuyruk var

Edirne'nin Yunanistan sınırındaki İpsala Sınır Kapısı'nda da TIR araçları yaklaşık 12 kilometre kuyruk oluşturdu. İki gün eritilemeyen kuyruklara bugün yeni TIR araçların eklenmesiyle kuyruk çilesi büyürken, gümrük görevlileri bayram tatili nedeniyle bir çok firmanın araçlarını aynı anda yola çıkarması nedeniyle yoğunluk yaşandığını ifade etti.



Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, dün Bulgaristan'dan 513 TIR aracı giriş yaparken, 641 TIR aracı da Türkiye'den çıkış yaptı. TIR araçlarının çıkış için kuyruklarda bekleyişi sürüyor.