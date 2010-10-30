-KAPIKULE'DE TIR KUYRUĞU 14 KİLOMETREYİ BULDU EDİRNE (A.A) - 30.10.2010 - Kapıkule Sınır Kapısı'nda, Bulgaristan'ın gümrük sahasında yaptığı çalışmadan kaynaklanan tır kuyruğu 14 kilometreye ulaştı. Kapıkule Gümrük yetkililerinden, Bulgaristan'ın Kapıkule Sınır Kapısı karşısındaki, Kaptan Andreevo sınır kapısındaki 2 kantardan birinin çalışmaması nedeniyle tır girişinin yavaş olduğu öğrenildi. Dünden itibaren Kapıkule Sınır Kapısı'nda oluşan tır kuyruğu bugün de sürüyor. Kapıkule Sınır Kapısı'nda çıkış için bekleyen yaklaşık 550 tır 14 kilometre kuyruk oluşturdu.