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Kapıkule'de otomobilin vites kutusunda eroin ele geçti

EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda arama yapılan otomobilin vites kutusuna gizlenmiş 7 kilo 932 gram eroin ele geçirildi

30 Mayıs 2018 20:42

EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de Kapıkule Sınır Kapısı\'nda arama yapılan otomobilin vites kutusuna gizlenmiş 7 kilo 932 gram eroin ele geçirildi.
Bulgaristan\'a çıkış yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı\'na gelen N.A., yönetimindeki otomobil, görevlilerin şüphesi üzerine X-Ray taramasına sevk edildi. Narkotik dedektör köpek \'Ella\' ile yapılan aramada otomobilin vites kutusu ile koltuklar arasındaki bölmelere gizlenmiş 7 kilo 932 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alının sürücü N.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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