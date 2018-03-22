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Kapıkule'de otomobilin bagajından 15 yavru köpek çıktı

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan bir otomobilin barajında, yurda kaçak olarak sokulmak istenen 15 yavru köpek bulundu

22 Mart 2018 15:46

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de Kapıkule Sınır Kapısı\'ndan Türkiye\'ye giriş yapan bir otomobilin barajında, yurda kaçak olarak sokulmak istenen 15 yavru köpek bulundu. Köpeklerin kendisine ait olduğunu savunan Bulgar uyruklu araç sürücüsü Z.M.N., gözaltına alındı.
Bulgaristan\'dan Türkiye\'ye giriş yapmak için Kapıkule Sınır Kapısı\'na gelen Bulgar uyruklu Z.M.N.\'nin kullandığı otomobil, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince kontrol edildi. Aracın bagaj kısmında beyan edilmeyen 15 yavru köpek bulundu. Yapılan incelemede köpeklerden 8\'nin Samoyed, 4\'ünün Pekinez, 2\'sinin Pug ve King Charles cinsi olduğu belirlendi.
Köpeklerin kendisine ait olduğunu söyleyen Bulgar uyruklu sürücü Z.M.N., hayvanları araçta gizleyerek beyan etmediği ve satmak için getirdiği ortaya çıktı. Muhafaza ekipleri tarafından köpekler yediemine teslim edilirken, gözaltına alınan sürücü Z.M.N. hakkında yasal işlem başlatıldı. 

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