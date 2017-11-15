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Kapıkule'de otomobildeki çantalardan 10 yavru köpek çıktı

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan  otomobilde şüphe üzerine yapılan aramalarda bez pazar çantaları içinde 10 yavru köpek bulundu, sürücü gözaltına alındı

15 Kasım 2017 19:29

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de Kapıkule Sınır Kapısı\'ndan Türkiye\'ye giriş yapan  otomobilde şüphe üzerine yapılan aramalarda bez pazar çantaları içinde 10 yavru köpek bulundu, sürücü gözaltına alındı.
Türkiye\'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı\'na gelen bir otomobil şüphe üzerine Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince arandı. Aracın içinde bez pazar çantalarında farklı cinslerde 10 yavru köpek bulundu. Türkiye\'ye pet shop\'lara satılmak üzere getirildiği tahmin edilen köpeklerle ilgili olarak ismi açıklanmayan otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Yavru köpekler ise işlemlerinin ardından yediemine teslim edildi. Soruşturma sürüyor.

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